GG彎曲角度大揭密！ ５成向下最普遍「上翹恐怕是生病」

陰莖彎曲是普遍現象，泌尿科醫師高銘鴻在臉書指出，根據泌尿科教科書與歐洲指引的大數據分析，天生陰莖彎曲以向下彎最多，約佔40至50%，但若角度影響性行為或造成焦慮，仍需進一步評估。

大數據分析，天生陰莖彎曲的方向分布中，向左彎居次、約20至25%，向右彎約10至15%，向上彎最少、約5至10%。 （示意圖／Pixabay）

高銘鴻分析，天生陰莖彎曲的方向分布中，向左彎居次、約20至25%，向右彎約10至15%，向上彎最少、約5至10%。他強調，這些比例與習慣使用哪隻手無關，主要是先天發育的自然差異。

關於天生彎曲的成因，高銘鴻說明，與海綿體外層白膜發育不平均有關，因一側較短、一側較長，勃起時自然向短的那側彎曲，正常不會疼痛，摸起來也不會有硬塊，通常在青春期勃起變得更明顯時才發現。

後天性彎曲則與「佩洛尼氏症」有關，高銘鴻表示，集中在40到70歲族群，常因性行為姿勢不慎，造成白膜微小受傷，且受傷後反覆發炎，形成缺乏彈性的斑塊，才使彎曲多呈現向上型態，並可能伴隨疼痛或沙漏狀變形，觸摸可感到皮下硬塊。

若陰莖彎曲角度超過30度，常造成進入困難或伴侶疼痛，或因外觀焦慮，這時便應尋求專業協助，治療方式則取決於病程及嚴重度。 （示意圖／Pixabay）

高銘鴻建議，以「30度法則」作為參考，若彎曲角度超過30度，常造成進入困難或伴侶疼痛，或因外觀焦慮而影響自信與性功能，這時便應尋求專業協助，治療方式則取決於病程及嚴重度。

針對治療方式，高銘鴻說明，若彎曲已定型，手術是目前最有效方式，包括白膜摺疊術，用於多數彎曲情形，可輕微縮短長度，但能使外觀變直；嚴重者則需補片手術，風險較高，適用於特殊案例。

高銘鴻提醒，功能比外觀更重要，只要勃起硬度夠、性行為順利，些微彎曲無礙；若彎曲已引起疼痛、困難或心理壓力，尋求專業醫療，仍可望恢復結構和自信。

