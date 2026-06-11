GG真的GG了！男子爬鐵梯「誤觸高壓電」 生殖器燒爛…下場曝光

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男子觸電造成生殖器壞死，被送進醫院送清創手術。圖／翻攝越南中文社

只是爬梯子到樹上摘個胡椒，竟然會讓整根生殖器壞死？一名越南36歲男子，日前使用鐵梯摘取樹上長的胡椒，他跨坐在鐵梯上用雙腳移動鐵梯，讓自己在多棵胡椒樹之間方便來回，沒想到鐵梯移動時，不慎碰到高壓電線，導致體表6％燒燙傷，重點他的生殖器被高壓電流造成深層損傷，整根壞死，被送醫急救。

觸電10秒GG遭電流破壞

據越南網報導，男子觸電了將近10秒鐘的時間，當場直接昏迷了大約5分鐘之久，被送到當地醫院進行救治，5小時之後又被轉送到175軍醫院。

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175軍醫院的醫師表示，男子全身有6％的燒燙傷，他的手部、生殖器、右大腿及雙足踝都有不同程度的傷勢。雖然燒傷面積不大，但高壓電流造成深層損傷，嚴重破壞了男子的生殖器。

四次清創後GG沒了

醫師團隊對於男子的生殖器進行治療，一開始先是進行了壞死組織清創手術，但手術後發現動刀一次還不夠，總共清創了四次，導致男子的生殖器從根部到頂端整根都無法保留，僅剩下陰囊。

男子對自己的GG真的GG了這件事情感到相當崩潰，強烈希望能夠「重建生殖器」。醫院燒傷整形科與泌尿外科合作，對男子的病況進行全面評估，制定治療計劃，並實施了「遊離皮瓣陰莖再造術」。

超強醫師再造新GG

手術團隊將男子前臂外側的遊離皮瓣轉移到生殖器區域，利用手術顯微鏡，在男子生殖器區域進行血管和神經吻合，以促進後續感覺恢復，並利用「管內管」包覆技術，使再造的陰莖形態相對完整。

主刀的醫師Than Van Hung說，醫療團隊在治療初期處理損傷時就主動標記並保留血管和神經位置，以便為後續再造手術做準備。因此，在手術過程中，受體血管和神經的辨識快速且順利，他說：「這被認為是整形顯微外科領域最複雜的技術之一，甚至屬於目前在越南難度極高的技術類別。」

手術後7天，檢查結果顯示皮瓣完全存活！再造生殖器形態達到原始形態的80％至90％，男子再造區域已出現冷熱感和觸覺，預計在未來3至6個月內逐漸恢復功能。

醫師提醒，觸電是一種特別危險的傷勢，許多傷者皮膚看起來只有輕微損傷，但電流已造成深層結構破壞，不易透過常規觀察充分評估，所以建議傷者一定要到專業的醫院進行治療，才能減少後遺症。



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