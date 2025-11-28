GG長痣！專科醫：可能是癌症 「女生也要小心」可手術處理

醫生說生殖器上如果長痣，有可能是癌症。示意圖／Pixabay

男生的生殖器上面突然長出一顆痣的話，真的要小心！臉書粉絲頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」提醒，這種情況可能是癌症，而且女性的外陰部長痣也有可能是癌症，但是可以手術燒掉或把痣切掉，早期發現，盡快看醫生，是最正確的處理方式。

粉絲頁專科醫生指出，生殖器上面如果長痣，可能是癌症，有可能的情況是「黑色素細胞瘤」，也就是所謂的「皮膚癌」，也有可能是「鮑溫氏皮膚疹」，但這也是一種癌前病變，它跟HPV的病毒感染有關。

廣告 廣告

醫生還提醒，這種痣不是只會漲在生殖器上面，日前就有一位病人是長在臀部，「只要皮膚有HPV的感染，都有可能會轉變成這樣的癌症！」醫生說，可按照「ABCDE」的標準去初步判斷痣是否有癌症可能。

A是Asymmetry：形狀是否對稱

B是Border：邊緣是否規則

C是Color：顏色是否均勻

D是Diameter：超過0.6mm

E是Evolution：是否持續變深變大

如果「ABCDE」的條件全都符合，就有可能是癌症，醫生提醒還會轉移到肺部、腦部，但是如果早期還沒有擴散開來的時候，用手術把痣燒掉或切掉，等到長出新的皮膚，接下來只要追蹤就可以了。

醫生提醒，只要發現生殖器有長奇怪的東西，就要盡快找醫生治療，而且女生也會有這種病的可能，「我們有發現過在女生外陰部上面長。」醫生表示，如果有疑慮，就盡早就醫，讓醫生幫你檢查，是最正確的做法。



回到原文

更多鏡報報導

冷知識快看！歐洲轉機回台「這原因」竟上不了飛機 妹子只能「重買機票」

太意外！45年捷安特宣布關門「3折清倉」 在地人不捨：已經是地標了

禾馨怡仁年底結束營運！名醫曾曝「生產數減少」 大票媽媽噴淚：捨不得