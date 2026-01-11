GG「粗長硬」哪個排女性心中第一？ 泌尿醫揭真相：95%男人達標

泌尿科醫師施冠偉透露超過九成男性的性器官尺寸都達標，不影響實戰效果。（示意圖，unsplash）

別再為小弟弟的長度斤斤計較！泌尿科醫師施冠偉直言，其實高達95%的男性尺寸都相當夠用。在實戰經驗中，比起長短或粗細，大多女性共識非常明確，一致認為硬度才是維持親密關係的冠軍指標，沒有硬度支撐，再長再粗也是白搭。

很多人受網路資訊影響，產生尺寸焦慮，關於國籍決定大小的說法純屬謠言，施冠偉點出，只要勃起後能達到7公分，就能觸及子宮頸，功能上完全沒問題。重點在於品質而非長度，硬度才是確保性生活美滿的關鍵核心。

想讓小弟弟看起來更威猛嗎？施冠偉建議可以嘗試2個具體做法，讓視覺效果升級。第一是考慮割包皮，這能讓陰莖頭完整顯露，看起來更有氣勢；第二是積極瘦身，把埋在皮下脂肪裡的陰莖拯救出來，讓尺寸在視覺上原地升級。

施冠偉最後呼籲男性朋友要學會愛自己的身體，別被長度迷思給困住，最重要的還是心理上的自信，如果心結真的解不開，建議找專業醫師諮詢，透過正確管道排解焦慮，保持健康的心態，才能享受愉快的兩性生活。

