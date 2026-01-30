Gigi被嚇壞！史丹利神經失調「突嘴歪眼斜」 一張照撞臉小鐘全網歪樓
〔記者邱奕欽／台北報導〕知名作家史丹利近日坦言因病毒感染影響神經系統，出現左半邊臉無力、麻痺，甚至嘴歪眼斜等顏面神經失調症狀，並同步曬出自拍照說明病況。不過，妻子「Gigi」林如琦直到史丹利就醫返家才知情，氣憤又傻眼的她今(30日)更公開怒吼「不要再有會隱瞞我的事情了！」同步曝光的一張史丹利街拍照，卻因意外撞臉小鐘「鐘昀呈」，讓留言區瞬間歪樓。
史丹利向來透過文字分享生活、戀愛與人際觀察，這回罕見談及身體狀況，坦言症狀來得突然，讓他第一次深刻體會「什麼叫嘴歪眼斜」。他表示，因病毒感染導致顏面神經失調，左半邊臉部肌肉幾乎失去控制，只要一不注意口水就會流出來卻不自覺，吃東西、喝水也常從嘴角漏出，形容自己彷彿「實現真正的嘴巴有洞」，狀況讓他相當震撼。
對此，Gigi也還原過程透露自己近日忙於工作、準備尾牙主持，史丹利看完醫生返家才坦白病況，原以為只是偏頭痛複診，卻得知是左臉異常、病毒感染，讓她當下又驚又氣表示，「身體這種事不能輕忽！」更附上史丹利發病前的街拍照，沒想到卻意外撞臉小鐘讓留言區瞬間大歪樓，網友們在替史丹利集氣的同時也被逗樂，「根本小鐘分身」、「笑死！這張根本就小鐘」，就連鍾欣凌也忍不住笑喊「平安平安喔，只是這張怎麼那麼像小鐘哥啊！」。
