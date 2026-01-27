Gino淚別K ONE推手 曝病榻前兩人「最後約定」

藝人Gino台北市懷愛館，送別曾拉拔喬傑立家族長大的知名經紀人Simon。（圖／蘇聖倫攝）

藝人Gino今（27日）現身台北市懷愛館，送別曾拉拔喬傑立家族長大的知名經紀人吳權浩（Simon）。Gino受訪時眼眶泛紅、神情哀戚，語氣中滿是不捨。他透露，兩人暌違20年後才重逢合作共事，也說對方在抗癌過程中受盡折磨，「瘦了2、30公斤，他真的蠻辛苦的」，無奈本以為是老友重逢的喜悅，怎料卻是面對死別的倒數。

Simon曾擔任過喬傑立經紀人、宣傳部經理，更帶過5566與K ONE。身為K ONE團長的Gino，回憶起在榮總探視Simon的最後身影，心碎表示對方因胰臟癌受盡折磨，原本壯碩的身材竟暴瘦了30公斤。他說，當時為了鼓勵對方，還在病榻前拉著Simon的手相約：「等你出院好一點，我要帶你一起去運動！」希望能藉此喚起對方的求生意志，沒想到這個約定竟再也無法實現。

Gino直言自己雖然萬分心痛，但也體諒地說：「看著他抗癌的艱辛，我相信這對他來說也是種解脫。」今追思感恩禮拜現場湧入大批幕前幕後好友送行，足見Simon在圈內的好人緣。Gino最後也感性祝福，期盼這位昔日戰友在天上能過得更好，不再受病痛折磨。

