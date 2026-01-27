Gino淚送推手最後一程！揭喬傑立「三哥」最後身影

〔記者傅茗渝／台北報導〕Gino今(27日)現身北市懷愛館，送別曾一手拉拔喬傑立家族的知名經紀人「三哥」吳權浩。Gino受訪時神色哀傷，眼眶紅明顯哭過，透露兩人暌違20年後才剛重逢合作，沒想到就面臨死別。他更心碎披露在榮總探視三哥的最後身影，形容對方在抗癌過程中受盡折磨，「瘦了二三十公斤，他真的蠻辛苦的。」

Gino曾赴榮總見「三哥」最後一面，直呼他真的太辛苦了。(圖為資料照，記者陳奕全攝)

Gino回憶再次回到孫德榮身邊，並與當年照顧他們的Simon哥再度共事，原本是件非常開心的事。怎料合作後不久，就得知三哥罹患胰臟癌初期。當時圈內好友都勸他好好休息，中間一度病情好轉，讓大家燃起希望，沒想到去年病情卻急轉直下。

身為少數在三哥臨終前曾前往榮總探視的藝人，Gino透露當時看著三哥因病折磨，原本壯碩的身材暴瘦了二三十公斤，心裡非常不捨。當時他還在病榻前與三哥約好：「等好一點出院，要帶你一起去運動！」希望能鼓勵對方對抗病魔，沒想到竟突然接到噩耗，這個約定成為永遠的遺憾。

Gino看著三哥抗癌的艱辛，表示：「我相信對他來說是解脫了。」他也提到吳權浩生前人緣極佳，今日現場湧入許多幕前幕後的朋友送行，足見他在演藝圈的份量。Gino衷心期盼吳權浩在天上能過得更好，不再有病痛。

