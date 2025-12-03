Gino長期受眼疾折磨「很痛苦束手無策」 搏一把2天後手術

【緯來新聞網】Gino日前透露眼睛經常又乾又酸，罹患「修格蘭氏症候群」，也就是乾燥症，除了眼科也需要看風濕免疫科，看了許多醫師，大多只會開人工淚液給他，只能解決乾眼症「對乾燥症是束手無策」，於是決定進行脈衝光手術，希望解決長期困擾。

Gino被眼疾困擾著。（圖／翻攝Gino臉書）

45歲Gino透露，眼睛巨乾的困擾，沒經歷過的人不會理解，因為一天有一半時間以上眼睛又乾又酸，真的很痛苦，「很多人眼睛乾燥是因爲乾眼症，不過我眼睛乾卻是因為乾燥症」，為了一勞永逸，下定決心2天後要做手術治療，「決定要來試看看脈衝光眼睛手術」。



乾燥症又稱「修格蘭氏症候群」，是因免疫系統失調，導致免疫系統攻擊身體的外分泌腺體，使得分泌液體不足而導致黏膜變得乾燥。一般來說，病人如果眼乾、口乾，會先到眼科或牙科治療，如果無法改善才會被醫師懷疑是乾燥症，轉診到風濕免疫科就診。患者眼睛常會乾澀、有異物感及灼熱感，甚至發癢、模糊、畏光。

