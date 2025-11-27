Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

韓團Girl’s Day出身的珉雅（珉娥）和溫朱莞將於週末完婚。（圖／翻攝自珉雅、溫朱莞 IG）





韓團Girl’s Day出身的珉雅（珉娥）2019年合約到期、全員不續約開始單飛後，朝著演員的方向發展，而兩度合作和溫朱莞擦出愛火，今（27日）也證實將於週末舉辦低調、保密的婚禮。

根據韓媒報導，溫朱莞與珉雅從2016年出演電視劇《美女孔心》相識，性格也十分合拍，隨後於2021年在音樂劇《那些日子》中再度合作，也讓彼此關係更加緊密，而讓兩人成為戀人，主要是在去年珉雅喪父時，整個喪禮溫朱莞都陪伴審判，而雙方經紀公司近日也宣布：「兩人從長久的緣分中培養愛情，並決定共度餘生。希望大家給予他們溫暖的祝福。」

如今再度傳出兩人將步入婚姻殿堂消息，確定將於峇里島舉辦僅邀請雙方家人，並無邀請圈內親友，因此除了參加《2025 MAMA Awards》確認無法到場，Girl’s Day的其他3為成員，也應該不會受邀前去。



