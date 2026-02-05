GitHub 整合 Claude 及 Codex！Copilot Pro+／Enterprise 公開預覽，不用轉工具就可派 AI 寫碼

GitHub 今日宣布 Claude（Anthropic）同 Codex（OpenAI）編碼代理正式進入 Agent HQ 公開預覽，Copilot Pro+ / Copilot Enterprise 用戶毋須額外訂閱即可使用。

不用加錢，但每次會扣「高級請求」

Claude 同 Codex 目前只以編碼代理形式向 Copilot Pro+ / Copilot Enterprise 客戶預覽開放。GitHub 強調毋須額外訂閱，因為 Claude 同 Codex 已包含在現有 Copilot 訂閱內。不過每次開一個工作階段（session），都會消耗 1 次「高級請求」。​

如果你公司採用企業方案，亦要留意代理功能必須由管理員先在企業層級同組織層級開啟。個人用戶就相對簡單，去「Copilot 編碼代理設定」選擇可授權存取的倉儲（repository），再將 Claude／Codex 打開即可。

GitHub 網頁、手機 App、VS Code 一條龍都可用

你可以由 github.com、GitHub 手機 App 及 VS Code（Visual Studio Code）啟動代理工作階段，同一個任務可以跨客戶端接力，做到「無縫體驗」。GitHub 官方亦提到 Copilot CLI 支援「很快就到」，即之後有機會連命令列工作流都打通。

在 GitHub 介面部分，你可以在已啟用代理的倉儲頁面，透過代理分頁開新工作階段，或者在其他入口建立任務後再選用某個代理。手機 App 也有代理視圖，可以建立和追蹤工作進度。而在 VS Code 的部分，GitHub 表示需要 VS Code 1.109 或以上，然後在代理工作階段視圖選擇本地／雲端／背景等任務類型，再選擇想用的代理。

GitHub 把這次更新包裝成 Agent HQ 的下一步：開發者可以在建立任務時，選擇 Copilot、Claude、Codex 等不同代理，並且用多個代理並行處理同一個問題，減少上下文切換。GitHub 產品主管 Mario Rodriguez 亦用「由想法到實現」作重點，強調用不同代理負責不同步驟，但不用轉平台或失去上下文。

