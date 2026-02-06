徠卡 (Leica)宣佈，針對蘋果iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，推出全新的「徠卡LUX手機殼」。這款保護殼不僅主打徠卡一貫的精品皮革質感，更專為徠卡LUX生態系打造，能完美對應專用的攝影手柄。

讓iPhone 17 Pro更有「徠味」！徠卡推出LUX專用皮革保護殼、支援磁吸手柄

精品級皮革 + 鋁製按鍵

既然掛上了徠卡招牌，用料自然不能馬虎。全新LUX手機殼採用黑色皮革包覆，強調溫潤的手感與防滑性。側邊按鍵則採用精密加工的黑色鋁金屬材質，試圖在手機上還原操作徠卡相機時的機械觸感。

內部則鋪設了含有環保再生材質的超細纖維面料，除了保護iPhone玻璃背蓋免受刮傷，也具備一定的緩衝能力。

讓iPhone 17 Pro更有「徠味」！徠卡推出LUX專用皮革保護殼、支援磁吸手柄

內建MagSafe，合體「LUX手柄」變身相機

這款手機殼最大的賣點，在於其內建MagSafe磁吸技術，但其磁力佈局經過優化，主要是為了與「徠卡LUX手柄」快速且穩固地結合。

當手機殼與手柄合體，再搭配徠卡自家的「Leica LUX」應用程式，即可讓iPhone 17 Pro瞬間變身為一台具備實體快門鍵，並且擁有徠卡經典色彩科學 (Leica Look)的隨身相機，實現更符合人體工學的握持與拍攝體驗。

讓iPhone 17 Pro更有「徠味」！徠卡推出LUX專用皮革保護殼、支援磁吸手柄

上市資訊：徠卡LUX手機殼即日起於部分徠卡專賣店、線上商店及授權經銷商發售，官方建議售價為新台幣3250元。

