GL神劇《糖果》直闖審查禁區！ 大膽揭「稅務醜聞」
路昕、孫琰清、珂欣與張睿怡主演的華語 GL 影集《糖果》，以「流量紅人＋實力派」的頂級選角引發社群熱議，更大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與幕後資本博弈等敏感現實題材。
《糖果》採取「雙女主／雙主線」模式，「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（飾演林燦）與科班出身的實力派演員孫琰清（飾演溫暖暖）主演。劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇，在媒體圍剿與全網封殺的絕境中，重逢正穿著吉祥物布偶裝打工的兒時玩伴溫暖暖。兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰，路昕以其天然的「高冷御姐」氣場，精準詮釋林燦的脆弱與強勢；孫琰清則以穩定細膩的演技，展現溫暖暖的溫柔與堅毅。
另一對「職場虐戀組」，由新生代演員珂欣（飾演司晗）與氣質影星張睿怡（飾演江晚）擔綱，聚焦王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。兩人在娛樂圈的血雨腥風中展開極限拉扯，過往未解的情愫在工作博弈中不斷發酵。司晗的冷靜自持與江晚的野心勃勃，交織出一場充滿算計卻又深情的成人虐戀。
《糖果》由華語核心創作團隊主導，被業界視為華語百合劇突破困境、邁向國際化的關鍵解方，讓作品得以直闖審查禁區，完全規避部分地區對 LGBTQ+ 題材的隱性限制。相較傳統華語劇集，女女情感常被淡化為模糊的「姐妹情誼」，《糖果》則大膽保留明確的情感拉扯、親密互動與心理攻防，完整呈現百合故事最純粹的情感生命力。
GL 影集《糖果》 2026 年 1 月 16 日在 GagaOOLala 正式上線，每週五晚間更新。
其他人也在看
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu把婚禮變「樂園」！被問花費秒回：不敢面對
藝人陳漢典、Lulu今（25）日在台北東方文華酒店舉辦婚宴，並由綜藝天王吳宗憲擔綱證婚人重任。這對新人在受訪時不時露出滿滿的愛意，甚至在大家的慫恿下親吻三次，還轉了一大圈讓現場大家見證兩人的甜蜜，陳漢台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
《愛情怎麼翻譯？》強勁對手出現！《恩愛的盜賊大人》開播3天登上韓國Netflix冠軍 男神靈魂交換愛上「寡婦」南志鉉⋯韓網看到心臟怦怦跳
【文／邱芮恩】8年前掀起收視旋風的《百日的郎君》風潮再現，南志鉉再次寫下古裝劇代表作！古裝浪漫劇《恩愛的盜賊大人》自1月開播以來口碑勢如破竹，憑藉新穎的「靈魂交換」設定、宮廷權謀與浪漫愛情交織的劇情，還加入歷史上真實存在人物，使得戲劇更有可看性，播出後迅速成為2026年初最受矚目的古裝話題作之一，韓網迴響熱烈「首播、重播都要看」、「心臟久違因為古裝劇狂跳」、「霸道大君愛上賤民，有種古裝劇《繼承者們》即視感」。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《玉茗茶骨》侯明昊還有哪些待播劇？《碧血蟬》懸疑武俠融合民俗怪談、《雀骨》先婚後愛並肩破局
【文／徐瑞安】侯明昊近期兩檔陸劇《逍遙》、《玉茗茶骨》接連開播，話題度滿滿，一邊是與譚松韻在仙俠世界轉世虐戀，另一邊則和娜扎搭擋宅鬥，2026年侯明昊的霸屏還沒結束，他接下來還有《碧血蟬》、《雀骨》兩部待播新劇蓄勢待發，喜歡侯明昊的粉絲不知道更想看哪部呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言