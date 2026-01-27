GL神劇《糖果》直闖審查禁區！ 大膽揭「稅務醜聞」

路昕、孫琰清、珂欣與張睿怡主演的華語 GL 影集《糖果》，以「流量紅人＋實力派」的頂級選角引發社群熱議，更大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與幕後資本博弈等敏感現實題材。

路昕(右)與孫琰清(左)的組合是流量與質感的完美互補（圖／GagaOOLala）

《糖果》採取「雙女主／雙主線」模式，「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（飾演林燦）與科班出身的實力派演員孫琰清（飾演溫暖暖）主演。劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇，在媒體圍剿與全網封殺的絕境中，重逢正穿著吉祥物布偶裝打工的兒時玩伴溫暖暖。兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰，路昕以其天然的「高冷御姐」氣場，精準詮釋林燦的脆弱與強勢；孫琰清則以穩定細膩的演技，展現溫暖暖的溫柔與堅毅。

《糖果》的「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（左）與科班出身的實力派演員孫琰清（右）領銜主演（圖／GagaOOLala）

另一對「職場虐戀組」，由新生代演員珂欣（飾演司晗）與氣質影星張睿怡（飾演江晚）擔綱，聚焦王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。兩人在娛樂圈的血雨腥風中展開極限拉扯，過往未解的情愫在工作博弈中不斷發酵。司晗的冷靜自持與江晚的野心勃勃，交織出一場充滿算計卻又深情的成人虐戀。

路昕(左)以其天然的「高冷御姐」氣場精確詮釋了林燦的脆弱與強勢，而孫琰清(右)則以穩定細膩的演技展現了溫暖暖的溫柔與堅毅（圖／GagaOOLala）

《糖果》由華語核心創作團隊主導，被業界視為華語百合劇突破困境、邁向國際化的關鍵解方，讓作品得以直闖審查禁區，完全規避部分地區對 LGBTQ+ 題材的隱性限制。相較傳統華語劇集，女女情感常被淡化為模糊的「姐妹情誼」，《糖果》則大膽保留明確的情感拉扯、親密互動與心理攻防，完整呈現百合故事最純粹的情感生命力。

GL 影集《糖果》 2026 年 1 月 16 日在 GagaOOLala 正式上線，每週五晚間更新。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導