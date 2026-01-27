GL神劇《糖果》直闖審查禁區！頂流女星愛上兒時玩伴救贖

路昕（右）與孫琰清組合備受關注。（GagaOOLala提供）

華語GL影集《糖果》於LGBTQ＋ 影音平台GagaOOLala 上映。該劇不僅以「流量紅人 ＋ 實力派」的頂級選角引發社群暴動，更因大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與幕後資本博弈等敏感現實題材，引發不少討論。

微博紅人兼模特路昕飾演頂流女星林燦，因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇，在媒體圍剿與全網封殺的絕境中，重逢了兒時玩伴溫暖暖（孫琰清飾），兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰，被封「治癒救贖組」。資深影評人分析：「路昕與孫琰清的組合是流量與質感的完美互補，路昕負責了百合劇中極其重要的視覺符號感，而孫琰清則以層次分明的表演，穩住了劇情的靈魂，讓這段救贖之愛，脫離了工業糖精的廉價感。」

廣告 廣告

《糖果》的「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（左）與孫琰清領銜主演。（GagaOOLala提供）

另一對備受關注的「職場虐戀組」則由新生代演員珂欣與氣質影星張睿怡擔綱，聚焦於王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。兩人在娛樂圈的血雨腥風中展開極限拉扯。珂欣飾演的司晗，個性冷靜自持，張睿怡則飾演野心勃勃的明星，交織出一場充滿算計卻又深情的成人虐戀。

導演小澤採取了「雙女主、雙主線」模式，將兩段截然不同的情感層次，揉合在殘酷的娛樂圈名利場背景下。影視評論家指出：「《糖果》的工業美學升級是華語 GL 走向精品化的重要指標，小澤導演透過細膩的特寫與光影流動，成功捕捉了女性情感中幽微且高張力的拉扯，將華語百合劇的視覺語言提升到了前所未有的電影規格。」

《糖果》劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇。（GagaOOLala提供）

亞洲影視市場正迎來「女力愛戀」的黃金盛世。根據影視大數據分析顯示，亞洲 GL（Girls' Love）內容在過去十年間展現了驚人的爆發力，作品產量較十年前激增750％，顯示全球市場對於高品質百合題材的需求已達歷史頂峰。

該劇藉由 GagaOOLala 專屬的國際分發渠道，提供包含英、法、德、西、葡等 13 種語言字幕，讓這部充滿華語文化細節的故事能精準觸達拉丁美洲、歐洲及東南亞的非華語受眾。該劇GagaOOLala上映，每周五晚更新。

更多中時新聞網報導

澳網》「樹」立里程碑 喬帥生涯400勝差一步

電商外送垃圾暴增 學者：入法納管

台灣第一人 詹詠然澳網封拍 回歸初心邁向新頁