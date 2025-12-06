〈Glass Heart玻璃之心〉男神來了！ 町田啓太長風衣提吉他太迷人

町田啓太帶著吉他現身松山機場，帥到爆炸。（ COME ON JKSSP提供）

以《櫻桃魔法》《Glass Heart玻璃之心》收穫高人氣的日本男星町田啓太，今（6日）上午抵達台北松山機場，為明天個人見面會做準備；町田啓太戴著棒球帽、長版風衣提著樂器吉他瀟灑現身接機大廳，就像「TENBLANK」劇中高岡尚走出銀幕，現場近300名粉絲放聲尖叫，町田啓太笑容滿滿，不斷揮手，走了3分鐘才上車離去。

町田啓太與粉絲合照，粉絲們不斷叫他的名字超激動。（ COME ON JKSSP提供）

町田啓太這趟為第2次台灣個人見面會來台，也是他出道15週年紀念，2010年通過劇團EXILE甄選合比舞台劇《鐵拳對鋼拳》作為演員出道作的他，直到2020年演出《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（又稱：櫻桃魔法）才翻紅大受歡迎，星運也為之大開。

廣告 廣告

町田啓太（右）為《Glass Heart 玻璃之心》苦練吉他。（ Netflix提供）

他也獲得Netflix青睞，接連在《今際之國的闖關者》《幽遊白書》《玻璃之心》演出，接下來即將與大家見面的新作，由他與竹內涼真主演《10Dance》也是Netflix作品，12月18日即將上線。

更多鏡週刊報導

Christian Louboutin以舞蹈為靈感 將芭蕾元素引入鞋款

韓影帝趙震雄認罪 少年犯黑歷史恐影響《信號2》

好萊塢編劇都想不到的發展 Netflix正式宣布併購華納兄弟