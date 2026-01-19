眼鏡也有App Store？Mentra Live開源智慧眼鏡登場：能AI教你下棋、直播

在智慧眼鏡市場逐漸被Meta Ray-Ban 等巨頭佔據話語權的當下，新創品牌Mentra試圖走出一條不一樣的路。Mentra稍早宣佈推出首款智慧眼鏡產品「Mentra Live」，這款眼鏡最大的特色不在於外觀，而在於其搭載開源作業系統，並且擁有專屬應用程式商店「MiniApp Store」，試圖將智慧型手機的生態系複製到眼鏡裝置。

眼鏡也有 App Store ？Mentra Live開源智慧眼鏡登場：能AI教你下棋、直播

Mentra Live定價為299美元 (約新台幣9600元)，首批預計於2月15日開始出貨。

首創眼鏡版App Store，「Chess Cheater」成亮點

Mentra強調，MiniApp Store是首個專為智慧眼鏡打造的應用程式商店，支援iOS與Android用戶透過專屬App存取。早在2025年初，Mentra就已經開放其SDK供開發者使用，鼓勵社群打造各種應用。

官方展示了一個相當有趣的應用案例——「Chess Cheater」 (西洋棋作弊器)。這個App能利用眼鏡前方的相機與AI分析棋盤局勢，並且透過骨傳導或定向揚聲器，「輕聲」告訴佩戴者下一步該怎麼走。

雖然這聽起來有點「邪道」，但卻完美展示了視覺AI結合語音回饋的潛力。除此之外，也有像是快速手寫筆記存檔等實用工具。

硬體規格：聯發科晶片加持，43公克極輕量

在硬體配置上，Mentra Live搭載聯發科MTK8766處理器。影像部分配備一顆1200萬畫素、拍攝視角達119度的廣角鏡頭，支援HD錄影及直接串流直播至X、YouTube、Twitch與Instagram等平台。

音訊方面，內建三組麥克風與立體聲揚聲器，支援聽音樂，以及接聽WhatsApp、FaceTime等通訊軟體來電。

整副眼鏡僅重43公克，號稱是市面上最輕的智慧眼鏡之一。續航力方面，眼鏡本體可提供超過12小時使用時間，搭配2200mAh的充電盒，還能額外提供50小時以上的電力，而這款眼鏡也支援配度數鏡片 (Prescription-ready)。

上市資訊

Mentra Live首批限量1000支，將於2月15日出貨，第二批限量名額則預計於2月28日發貨。

