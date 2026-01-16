Global Mall屏東市「馬吉福袋」開賣 三重抽豪禮BMW名車、Switch帶回家

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 新春福袋掀起搶購熱潮，Global Mall屏東市推出新春限定「馬吉福袋」，每袋1,500元，2月17日大年初一上午10點半開賣，限量400組，集結實用與應景好物，打造開運迎馬年的最佳選擇。

「馬吉福袋」內含四款福氣生活用品，包括可三用背法的「萬用發財福袋包」、應景可愛的「萌馬暖暖毯」、輕巧好攜帶的「福氣保溫杯」，以及符合人體工學的「納福趴睡枕」，兼顧造型、實用與舒適，讓新年一次到位。

福袋同步祭出驚喜三重抽，全台最大獎為BMW百萬名車（價值155萬元），另有黃金富貴馬、愛馬仕精品包、馬爾地夫豪華行程、星級飯店住宿券等大獎；分店再加碼抽筋膜槍與多項品牌好禮。2月5日至12日線上預購再送刮刮卡，並加碼抽Nintendo Switch主機，提升中獎機率。

此外，Global Mall同步推出會員新春限定優惠，扣點即可兌換星級飯店住宿券與旅遊行程；消費滿額還可兌換紅包袋、居家收納好禮、發財麻將組等開運贈品。新春期間更安排「好運乖乖來」真人夾娃娃機、「擲筊奪黃金」及親子表演、魔術秀等活動，為民眾打造熱鬧又幸運的馬年新春嘉年華。