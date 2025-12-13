Global Mall攜手布丁狗獻好禮

年末浪漫節慶氛圍瀰漫全台，Global Mall與布丁狗攜手合作，以溫暖奶油黃元素呈現萌感爆棚的耶誕樹，全台打造共5款風格不同的「布丁狗療癒耶誕樹」，在Global Mall新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、新左營車站、屏東市都能看見布丁狗可愛身影，其中以新北中和打造高達7米耶誕樹為最大亮點，不管是布丁狗開心野餐或是嬉戲玩耍，都能呈現出充滿活力俏皮的迷人魅力，搭配高掛在耶誕樹頂的大型湖水藍蝴蝶結、堆滿樹下的繽紛禮物盒，宛如走進布丁狗暖心國度。

Global Mall攜手布丁狗推出多款會員限定好禮，會員於指定專門店消費滿額即可兌換冬季實用小物。即日起至12月17日當日累計消費滿2000元就能兌換「布丁狗絨毛提袋」，12月18日至12月28日當日累計消費滿3000元，可兌換冬季必備的療癒小物「布丁狗暖手枕」，另12月18日至1月4日則可扣點兌換「布丁狗啤酒杯」增添聚會儀式感必備；12月11日至12月17日會員持聯名卡當日累計消費滿1200元即可兌換可愛又實用的「布丁狗行李束帶」。