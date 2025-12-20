Global Mall新左營車站二十週年耶誕嘉年華加碼限量驚喜禮包

投入公益行動舉辦「耶誕公益餐會」 打造溫馨耶誕時光 迎接歲末年終時刻，Global Mall新左營車站以「二十週年耶誕嘉年華」為主題，力推布丁狗會員限定好禮，加碼祭三大專屬方案狂歡到跨年，還有精美「耶誕禮包」限量兌，搶手好康一次解鎖。（Global Mall提供）

投入公益行動舉辦「耶誕公益餐會」 打造溫馨耶誕時光 迎接歲末年終時刻，Global Mall新左營車站以「二十週年耶誕嘉年華」為主題，力推布丁狗會員限定好禮，加碼祭三大專屬方案狂歡到跨年，還有精美「耶誕禮包」限量兌，搶手好康一次解鎖。

下週將是眾所矚目的耶誕黃金週，Global Mall新左營車站與南台灣最強「高雄聖誕生活節」聯手合作，即日起至十二月二十四日iMall會員憑「聖誕生活節護照」暢享多重獨家優惠，搭配消費回饋優惠再加成。

明年一月四日前會員至指定專門店首度綁定GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單筆消費滿三千元送五百元電子商品禮券，打造美好消費體驗。

歡慶年末、迎接新年，Global Mall環球購物中心不忘落實企業社會責任，串聯全台八店積極投入公益行動，首度攜手家扶基金會合作舉辦「耶誕公益餐會」，邀請基金會孩童一同歡慶耶誕節，透過美食饗宴與溫馨互動感受佳節暖心時刻，陪伴孩子度過充滿歡笑與關懷的節慶時光。

Global Mall新左營車站推會員限定「布丁狗好禮」歡慶耶誕佳節，包括冬季強打「布丁狗暖手枕」即日起至十二月二十八日至指定專門店當日累計消費滿三千元即可兌換，還有年末歡聚必備「布丁狗啤酒杯」明年一月四日前扣會員點數輕鬆兌，以及聯名卡加碼，十二月三十一日前持Global Mall聯名卡單日累計消費滿一千二百元，即可兌「布丁狗行李束帶」，外出旅遊時刻相伴。

加碼三大歡慶專屬方案，即日起至明年一月四日扣會員點數二十點即可抽「二0二六運勢籤」，抽中大吉兌三一冰淇淋，抽到中吉兌路易莎指定飲品，好運美味同步到手，且十二月二十八日前扣五百點再兌限量「精美耶誕禮包」，驚喜開箱耶誕好禮；此外，美味好康同步開跑，十二月三十一日前至三樓美味食堂消費滿三百元即可兌耕讀園指定飲品，為耶誕假期增添溫暖與歡樂。

Global Mall新左營車站耶誕檔期火力全開，與「高雄聖誕生活節」聯手歡慶耶誕黃金週，即日起至十二月二十四日iMall會員憑「聖誕生活節護照」暢享十家精選指定專門店多重優惠，活動期間全館單筆消費滿五百元就能兌「耶誕點心組」，從美食、購物到娛樂一次滿足。

異國料理「銀座杏子豬排」單筆消費滿九百九十九元贈魷魚圈一份，「尖牙義式廚房」三人同行搭配三份主餐享香蒜佛卡夏一份，還有「麵屋武藏」與「東洲黑糖奶舖」單點享九 折優惠、「超大食品」持大禮包享單筆九五折優惠，多間美食餐廳同樂、美食彭湃上桌。

除美饌享宴還有購物優惠齊發，「Palladium」、「日藥本舖」、「一加店」來店消費或達成購物門檻即可現抵一百元，以及來店加入「OUTDOOR」會員贈限量聯名款資料夾；滿足購物慾少不了娛樂祝興，來店體驗「許多門」密室逃脫就贈飲品一瓶，在歡樂氣氛中度過充實耶誕時光。

Global Mall環球購物中心首度與家扶基金會合作舉辦公益活動，結合館內人氣餐飲品牌準備豐盛餐點，搭配耶誕主題佈置在溫暖氛圍中感受節日喜悅。Global Mall新左營車站精心準備「熊讚家」暖心料理，包含口感濃郁不膩口的「濃系豚骨風味拉麵定食」，彈牙麵條與豐富配料深受孩童喜愛。

還有「日式豬排丼飯」與「日式雞排丼飯」，外酥內嫩的豬排和多汁雞排皆是小朋友經典首選，餐桌上洋溢著小朋友們的幸福笑容，悄然感染在場每個人，一同沉浸在享愛與喜悅的耶誕溫馨時光中。

耶誕公益餐會串聯Global Mall全台八店共同協力精心規劃，讓餐會不只是場聚會，更是溫暖的陪伴與關懷，透過陪伴交流感受滿滿關懷與祝福，打造車站型商場最貼心的用餐體驗，未來Global Mall也將持續推動多元公益行動，為社會注入溫暖正能量。