Global Mall新左營車站春節檔期《駿馬迎春》1/22-2/25熱鬧登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接2026農曆馬年到來，加上9天春節長假效益帶動返鄉拜年、出遊人潮，Global Mall新左營車站春節檔期《駿馬迎春》於1月22日起至2月25日全面展開，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發，今年擴大消費回饋力道，線上線下祭春節卡有利「最高9%回饋」，滿足各式購物需求。Global Mall新左營車站持續深化會員經營，力推二、三級高階會員獨享優惠，扣點即可兌星級飯店住宿券與人氣旅遊票券多重禮遇，還有消費滿額兌精美開運來店禮，陪伴會員迎接嶄新的一年。

廣告 廣告

春節檔期「馬吉福袋」強勢來襲，Global Mall新左營車站限量販售100組，豐富實用生活好物，再加碼抽最大獎BMW百萬名車、黃金富貴馬與愛馬仕精品包等共5大豪華獎項，福袋入手為新年開啟福氣好兆頭；搭配環球Online限量推出「星級年菜」、「人氣伴手禮」快速下單圍爐年菜，還有購買熱門IP「萌趣福袋」就有機會抽新春購物金，Online限定好康大放送，為2026年開啟熱鬧又驚艷的新春購物體驗，線上線下力拼春節檔期業績成長6%。

Global Mall新左營車站規劃一系列新春嘉年華活動，大年初一到初六「年貨一條街」、初二到初四「擲筊奪黃金」慶典活動，還有各式表演輪番上陣熱鬧走春、歡喜迎新年；Global Mall環球購物中心攜手高雄車站，將於1月24日起連續兩週末在高雄車站B1下沉式廣場舉辦「大開眼界」迎新春活動，不僅有大型親子恐龍樂園進駐，打造寓教於樂互動體驗，還有巨型春聯揮毫與國寶級陀螺秀，感受傳統工藝與現代科技結合而成的震撼饗宴，1月31日至2月1日則以歸心月台為主題，集結全台工藝團隊齊聚高雄，透過藝文表演串聯往來旅客，營造熱鬧年節氛圍，提前感受新春喜慶與文化魅力。（圖／記者王雯玲翻攝）