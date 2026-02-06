Global Mall新左營車站福袋線上預購 高雄車站「新高埕」打造全新地標

▲新春福袋正夯，Global Mall新左營車站必買「馬吉福袋」線上限量搶先訂，獨家加碼抽湯屋券。

【記者 王雯玲／高雄 報導】下週迎接長達9天春節連假，Global Mall看準返鄉及走春運輸人潮祭出三大「馬年走春攻略」，今年力推線上線下多元回饋，會員至指定專門店消費滿額「最高9%回饋」，因應春節與寒假人流，Global Mall新左營車站集結會員限定冬日樂園活動好康、高雄車站「新高埕」開春市集等多元慶典，串聯交通、購物與娛樂，打造最便利的一站式走春體驗。

▲Global Mall新左營車站攜手高雄冬日遊樂園，2月7日起推會員好康，兌限量超人週邊商品。

Global Mall「馬吉福袋」強勢登場，重磅抽最大獎BMW百萬名車，集結馬年黃金、精品包等5大豪華獎項，Global Mall新左營車站獨家加碼驚喜三重抽，開袋人人有獎，還有機會抽北投老爺酒店湯屋券；不只抽獎精彩，新左營車站推指定零售業滿額優惠，多款服飾、鞋款及包款祭最低7折起優惠，旅客走春採購、換季添新衣一次到位，共享歡喜熱鬧的新年氛圍。

▲高雄車站「新高埕」坐擁交通樞紐優勢，匯聚大量返鄉與走春人潮，開春注入滿滿人潮與商機。

除了福袋集好運，年假期間高雄熱鬧不停歇，Global Mall新左營車站與高雄車站「新高埕」皆坐擁交通樞紐優勢，匯聚大量返鄉與走春人潮，今年力推多元活動，將人流轉化為消費動能，為春節假期注入滿滿歡樂與商機。Global Mall新左營車站攜手高雄冬日遊樂園，將於2月7日起規劃會員限定專屬好康，加入會員即可兌日本知名經典角色「超人貼紙」，若持iKids兒童卡加碼兌「超人頭套及貼紙組」，親子同樂、趣味滿分；此外，活動期間當日消費滿額即可兌「超人一卡通」，數量有限、兌完為止，為寒假增添歡滿滿樂氛圍。

高雄車站商圈力崛起，「新高埕」結合歷史底蘊與車站空間機能，轉化為溫暖且富有人文厚度的城市客廳，場域全新升級，未來新高埕將匯聚人流與藝術氣息，呈現城市獨有熱情與活力，全面打造高雄特色新地標。年節期間2月14日至2月22日規劃多元活動，包含大年初五下午2點至4點「開春互動秀」，邀請YOYO哥哥姐姐與韓國啦啦隊MINGO活力滿滿帶動跳，為開工補充精氣神；此外，活動期間新高埕南廣場於午後打造「新春特色市集」，無論是美食、文創小物或新年飾品，捷運出站即可抵達，規劃走春行程無負擔；另北廣場同步打造大型裝置藝術，邀請民眾留下專屬馬年回憶。（圖／記者王雯玲翻攝）