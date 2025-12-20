Global Mall新左營車站「20週年耶誕嘉年華」投入公益行動 打造溫馨耶誕時光

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接歲末年終時刻，Global Mall新左營車站以「20週年耶誕嘉年華」為主題，力推布丁狗會員限定好禮，加碼祭三大專屬方案狂歡到跨年，還有精美「耶誕禮包」限量兌，搶手好康一次解鎖；下周將是眾所矚目的耶誕黃金週，Global Mall新左營車站與南台灣最強「高雄聖誕生活節」聯手合作，即日起至12月24日iMall會員憑「聖誕生活節護照」暢享多重獨家優惠，搭配消費回饋優惠再加成，1月4日前會員至指定專門店首度綁定GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單筆消費滿額送電子商品禮券，打造美好消費體驗。

歡慶年末、迎接新年，Global Mall環球購物中心不忘落實企業社會責任，串聯全台8店積極投入公益行動，首度攜手家扶基金會合作舉辦「耶誕公益餐會」，邀請基金會孩童一同歡慶耶誕節，透過美食饗宴與溫馨互動感受佳節暖心時刻，陪伴孩子度過充滿歡笑與關懷的節慶時光。

Global Mall新左營車站精心準備「熊讚家」暖心料理，包含口感濃郁不膩口的「濃系豚骨風味拉麵定食」，彈牙麵條與豐富配料深受孩童喜愛，還有「日式豬排丼飯」與「日式雞排丼飯」，外酥內嫩的豬排和多汁雞排皆是小朋友經典首選，餐桌上洋溢著小朋友們的幸福笑容，悄然感染在場每個人，一同沉浸在享愛與喜悅的耶誕溫馨時光中，讓餐會不只是場聚會，更是溫暖的陪伴與關懷，透過陪伴交流感受滿滿關懷與祝福，打造車站型商場最貼心的用餐體驗，未來Global Mall也將持續推動多元公益行動，為社會注入溫暖正能量。（圖／記者王雯玲翻攝）