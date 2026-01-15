Global Mall春節福袋搶翻天！BMW名車、黃金、愛馬仕包狂抽與9%神回饋

記者莊淇鈞／綜合報導

Global Mall 「馬吉福袋」總價破千萬，加碼抽BMW百萬名車、黃金馬、愛馬仕包等共5大獎。（圖／Global Mall提供）

2026年開春首個重磅檔期蓄勢待發，加上春節假期長達9天，Global Mall全台8店把握走春人潮全力衝刺，春節檔期《駿馬迎春》從1月22日起至2月25日熱鬧登場，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發，全台8店共推2500個，不僅數量創新高，更加碼抽5大獎項，包含最大獎BMW百萬名車等，全台8店也將舉行會員年節限定「擲筊奪黃金」活動，憑當日不限金額發票或扣10點會員點數就能參加，連續擲出最多聖杯者就能將價值超過2萬元的黃金帶回家。

廣告 廣告

Global Mall指出，去年在會員經營、線上線下整合服務，及全台八店新櫃改裝效益接力下，帶動人潮入店消費，雖受到出國潮、大環境逆風影響，2025業績未達原先預期目標增長10%，仍穩健成長5%，其中，以屏東店因基期低成長最多、成長高於平均值；南港店受到新百貨聚客效益添利多，成長幅度也達6-8%；中和店成長2~3%，業績超過60億元。

搭配環球Online限量推出「星級年菜」、「人氣伴手禮」快速下單圍爐年菜，還有凡購買熱門「IP萌趣福袋」就有機會抽8,888新春購物金，Online限定好康大放送，為2026年開啟熱鬧又驚艷的新春購物體驗，加上年節檔期超過300場活動、擲筊奪黃金、開運來店禮、會員升級扣點兑住宿券，線上線下力拼春節檔期業績成長6%。



2025年Global Mall在會員經營、線上線下整合服務，及全台8店新櫃改裝效益接力下，成功吸引人潮入店消費，2025全年度業績穩健成長5%，加上豐富會員限定好禮與折扣優惠加持，會員數亦快速增長，目前會員數已達160萬，展現品牌在會員經營及服務創新的競爭力。展望2026年，Global Mall將著重於商品力、會員力與數位力三大主軸，持續優化消費體驗，推升各店優勢極大化及商圈獨特性，預計2026年業績目標挑戰成長8%，打造全年度都精彩的美好購物體驗。



Global Mall春節卡有利最高9%回饋 刷聯名卡首綁GMpay再贈100元電子禮券

喜迎新年新氣象，Global Mall春節檔期《駿馬迎春》加強回饋力道，1月22日起至2月25日全台8店、環球Online祭「新春卡有利最高9%回饋」優惠，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5%回饋，消費滿2萬即享6%回饋，且再持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元，還可再加碼享3%回饋（1%刷卡金＋2%環球點數），總計最高可享9%回饋，若首次綁定GMpay再加送100元電子商品禮券，讓消費者大省荷包、享受採購樂趣。



Global Mall「馬吉福袋」最大獎抽BMW百萬名車 福袋總價值破千萬

新春福袋掀搶購熱潮，Global Mall推新春必買「馬吉福袋」，每袋1,500元、線上線下快速採購，以喜迎馬年為主題，精心準備四款福氣生活好物，包含兼具三種背法的「萬用發財福袋包」，滿足外出需求外，時尚紅水桶包外型為走春裝扮增添亮眼造型；「萌馬暖暖毯」舒適柔軟觸感搭配應景馬年圖騰，不論居家或辦公室使用都能時刻溫暖過冬；「福氣保溫杯」輕巧杯身隨身帶著走，大人小孩攜帶無負擔；最後是懶人必備「納福趴睡枕」，符合人體工學坡度，溫柔承接胸口壓力，趴睡也能解放雙手，減輕手臂與臉部壓迫感，是上班族午休及居家放鬆最佳福音，福袋集合實用、舒適與應景設計，共同享受舒適馬年。



「馬吉福袋」驚喜連發，串聯全台8店與環球Online，打造一包福袋立即享好運加碼雙重抽，各分店祭出專屬福袋商品及加碼獎項，有機會將高級智慧家電、娛樂遊戲機等人氣商品抱回家，更霸氣規劃5大夢幻獎項加碼抽、總價值破千萬，包含最大獎BMW百萬名車（價值1,550,000元，抽1名），及黃金富貴馬（價值167,400元，抽1名）、愛馬仕精品包（價值100,000元，抽1名）、馬爾地夫豪華行（價值70,000元，抽1名）、北投老爺酒店住宿券（價值38,500元，抽2名），2月17日大年初一上午11點正式開賣，2月5日起至2月12日線上搶先預購再加贈刮刮卡一張，中獎機率再提升，邀請消費者手刀搶購、試手氣迎好運，開啟福氣滿滿的新春佳節。

更多三立新聞網報導

「小編練功坊」上演生存實境戰 導演、特派、網紅推手聯手破解流量密碼

韓星裴智妍喜愛甜點MilkyShop焦糖奶油夾心餅登台 即日快閃開搶

板橋國中創校60週年校慶 運動場＆藝文舞台活動都精彩

冬季光海現！八里行政中心化身聖誕村 幸福光園民眾湧入拍照打卡

