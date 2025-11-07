Global Mall線上線下齊推「雙11年末感謝祭」環球Online最高29%回饋

【記者 王雯玲／高雄 報導】年底最後一波囤貨潮來臨，Global Mall串聯環球Online搭雙11買氣再掀採購熱潮，與全台八店齊推《雙11年末感謝祭》滿足購物高優惠與一鍵下單便利性，全通路有望再衝高業績。環球Online加大回饋力道，雙11當日限定祭「單筆消費滿額可享最高29%回饋」，包含萬件指定商品消費滿額享88折優惠、滿額再現折、刷Global Mall聯名卡再加碼贈最高，整體消費最高可達29%回饋，還有入冬聖品買一送一、百款明星商品以及科技家電、生活居家、美膚保養品等指定商品限時下殺3折起，多重優惠加碼疊、省錢鈔有感。

不只環球Online推線上購物超值優惠，Global Mall新左營車站也同步展開《雙11年末感謝祭》活動，力推消費滿額贈、點數加倍、獨享價、扣點兌美食金等優惠，包括即日起至11月14日綁GMpay單筆消費滿額兌電子商品禮券，且即日起11月11日點數11倍加碼贈，若再刷Global Mall聯名卡再加碼點數1倍贈，當天再登入APP扣100點即可兌電子商品禮券，線上線下同慶大享超激優惠，沉浸年末時節吃喝玩樂購物趣。

Global Mall環球Online力拼年底雙11購物盛宴，加碼擴大回饋規模祭消費滿額回饋、現買現折、寢飾與保養品買一送一等力拼商品折扣力度，期間限定狂撒折扣不手軟，且即刻加入會員下單領好康，11月30日前Online會員首購優惠單筆滿額即可折現金，大展鈔能力樂享購物派對。

此外，Global Mall迎接第20週年，歲末年終感謝祭力推多元商品獨家限時限量折扣，Global Mall新左營車站推獨家限定PALLADIUM「LOGO帽T」、「休閒防水外套」等優惠價，以及OUTDOOR「DELSEY BENETTON NOW HARDSIDE 20吋行李箱」限量20個手刀搶購；除了穿著時尚，玩樂運動也要跟上潮流，響應普發萬元優惠Global Mall新左營車站推BOULDER SPACE「攀岩課程組」，無論是漂選入門款攀岩鞋、初階與進階課程、60天會員優惠等都能享有，呼朋引伴一同挑戰極限、體驗好玩又好買的年末時光。（圖／記者王雯玲翻攝）