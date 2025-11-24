Global Mall耶誕「獨創300坪遊樂園」廣三SOGO節慶3活動揭秘

Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

百貨迎接耶誕，動作頻頻，Global Mall桃園A19日前晚間舉行「環球購物中心20週年聖誕點燈暨B.Duck城市樂園開幕活動」，宣布B.Duck城市樂園正式登場，以可愛遊樂設施及遊戲攤位吸引親子客與情侶目光；廣三SOGO推全新耶誕裝置「極光聖誕樹」，裝置周邊還鋪設總計近 1萬5000 片的幻彩菱片折射出閃爍光波，吸睛度十足。

Global Mall桃園A19「B.Duck城市樂園」除了6米高B.Duck小黃鴨耶誕樹搶眼，更有300坪遊樂場供顧客體驗，園區內設有6大遊樂設施及4大互動遊戲攤位，包含浪漫巴黎、風車蹦床、牛仔很忙、環球之旅、浴室大作戰與搖搖樂秋千，盡情感受騰空跳躍的暢快瞬間，或在微風吹拂中享受恣意放鬆的軌道列車，同時還能挑戰打氣球、擲骰子、丟沙包等樂趣小遊戲，考驗反應力與手眼協調，增添更多驚喜與成就感。入園後可至城市樂園服務台領取「B.Duck打卡護照」，每完成一項遊樂設施、遊戲攤位與線上任務，即可獲得一枚勇氣勳章，集滿點數就能兌換多款「B.Duck精美好禮」，超萌的小黃鴨背包氣球、小黃鴨投影手電筒、小黃鴨玩具、小黃鴨包包都有機會帶回家。

Global Mall桃園A19「B.Duck城市樂園」共有三種購票方式，包括一日票、套票、單次票任選。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

「B.Duck城市樂園」共有3種購票方式可安排合適的遊玩方案，夢想一天挑戰6大遊樂設施，可購買「遊樂器材一日票」799元；若是想隨心暢遊園區全方位設施與遊戲攤位，即可挑選「套票方案」，消費滿2000元贈800元、消費滿1000贈300元，以及500元遊樂套票價格，皆可分次使用；另，民眾也能依照喜愛購買單次體驗票，每項遊樂設施單次體驗價200元（套票優惠120元）、遊戲攤位單次體驗價160元（套票優惠100元），多元票種靈活選擇。

廣三SOGO「極光聖誕樹」自即日起至明年1月4日亮相。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

廣三SOGO「極光聖誕樹」自即日起至明年1月4日於館內浪漫亮相，號稱7米高、直徑4.5公尺的巨型耶誕樹搭配2座2米高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感耶誕音樂營造沉浸式冬日氛圍；另有耶誕燈光秀，演出時間為每日18：00-22：00 （每15分鐘一場）。除繽紛的耶誕裝置及燈光秀外，廣三SOGO也推出冬季限定活動，12月11日前邀請民眾領取「心願卡」，為孩童點亮耶誕願望，廣三SOGO希望透過社會互助與溫暖傳遞，成為孩子們的耶誕老人，為今年冬天增添更多希望；此外，民眾憑廣三SOGO App即可領取耶誕限定明信片，創作屬於自己的極光耶誕樹，並於 12月18日前回交，廣三SOGO將於耶誕節前寄出，傳遞節慶祝福。

