Global Mall「異國微醺派對」4亮點嗨翻耶誕 最夯送禮榜單揭曉

Global Mall新北中和打造7米高的「布丁狗耶誕樹」成為新北熱門打卡地標。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

耶誕節倒數，百貨節慶熱度持續升溫，Global Mall新北中和不僅打造高達7公尺的「布丁狗耶誕樹」，更於12月25日至28日推「耶誕市集異國微醺夜」吸客，同步推薦多款紓壓與實用的耶誕禮，以及適合聚餐享用的豪華餐點，預估耶誕檔期業績可較去年成長近10％。

Global Mall新北中和12月25日至28日推「耶誕市集異國微醺夜」，邀請調酒冠軍師陳武良設計特調。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

Global Mall新北中和戶外矗立7米布丁狗耶誕樹，入夜後燈光投射相當吸睛，近期吸引大批民眾拍照，看準這波集客力，商場於耶誕期間將廣場化身為大型派對，12月25日將推「紐奧良爵士聖誕夜」，邀請紐奧良爵士樂團三重奏現場演奏，營造質感節慶氛圍；12月26日由「英倫調酒Show Time」接力，邀請亞洲花式調酒冠軍陳武良親臨演出，帶來高難度的現代花式調酒秀；周末則由熱情奔放的「西班牙Flamenco Show」與爵士音樂的「美式踢踏節拍秀」炒熱氣氛。

Global Mall新北中和12月25日至28日推「耶誕市集異國微醺夜」，祭出會員專屬美酒體驗。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

市集同步規畫異國料理、鹹食小點、文創手作與選物攤位，並設置大人系「微醺特區」；另活動期間每日13時至20時引進經典Airstream露營車打造專屬體驗空間，開放Global Mall三星會員預約體驗，並可免費品飲由冠軍調酒師陳武良設計的4款耶誕限定特調，包含暖心風味的「聖誕香料紅酒」、花果香氣十足的「雪國日落」、浪漫氛圍的「冬季戀歌」以及結合肉桂與鐵觀音茶香的「聖誕蘋果派」。

Global Mall新北中和推L'ERBOLARIO香氛精巧包，原價1350元、會員獨享價899元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推SABON流光夜宴沐浴保養禮盒，推薦價1180元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

觀察今年耶誕消費趨勢，以紓壓、實用兩大類商品最受青睞，其中「香氛類」穩居排行冠軍，Global Mall新北中和首推L’ERBOLARIO「香氛精巧包」，獨特香氣與豐富層次輕鬆展現魅力風格，人氣品牌SABON、YBG、OHANA MAHAALO亦同步推耶誕優惠組合；第二為玩具類禮盒，尤以「樂高系列」表現最亮眼，受惠IP聯名新品與收藏價值，成為家長採購主力；第三則為近期詢問度高的3C新品，以Apple AirPods 4與GARMIN運動手錶最夯。

Global Mall新北中和推Apple AirPods4主動式降躁款，原價5990元，iMall、會員獨享價5490元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推小福利麻辣火鍋「頂級麻辣鍋物百匯4人豪華海陸」，推薦價3992元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

因應年末聚餐需求增加，近期餐廳訂位以4至6人的中型聚餐為主力，其中火鍋、燒肉與義式料理訂位最搶手，Global Mall新北中和推薦小福利麻辣火鍋「雙人豪華海陸」、牛角日式燒肉「4人聖誕牛角任你吃」、精緻台菜欣葉小聚「6人耶誕套餐」。把握最後一波買氣，Global Mall即日起至明年1月4日，iMall會員持中國信託聯名卡於指定化妝品、服飾專門店，當日單筆滿2000元贈200元電子商品禮券；若首度綁定GMpay刷聯名卡再加贈100元，回饋力道十足。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

