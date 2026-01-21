Global Mall「駿馬迎春」登場 最高回饋飆9％ 星級住宿寵會員

Global Mall會員消費滿額可換精美開運來店禮，初一至初五當日單筆消費滿3000元就能換限量麻將組。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2000元可享3％回饋。

金馬年倒數，Global Mall春節檔期「駿馬迎春」1月22日起至2月25日登場，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康、新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發，今年更擴大回饋力道，力推線上線下多元回饋，祭指定專門店消費滿額享「最高9％回饋」，檔期更有逾300場活動及擲筊奪黃金、開運來店禮、會員升級扣點換住宿券等好康，為新年開創豐富購物體驗。

Global Mall春節檔期間，全台8店、環球Online祭「新春卡有利最高9％回饋」優惠，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5％回饋，消費滿2萬享6％，且持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2000元，可再加碼享3％回饋，總計最高可享9％，若首次綁定GMpay再加送100元電子商品禮券。Global Mall環球Online同慶，天天消費滿5000元現折500元，結帳刷Global Mall聯名卡消費滿2000元加碼贈100元Online電子券，檔期間線上購物最高享12％回饋。

環球Online消費滿5000元現折500元，刷Global Mall聯名卡滿2000元贈100元，線上最高享12％回饋。

Global Mall會員經營升級推多重優惠，包括會員獨享扣點換星級住宿券，二星會員扣1000點可換承億集團聯合雙人住宿套票，扣3000點可換翡翠灣溫泉飯店；三星會員加碼享3項限定好康，扣1000點可換台南清水樣住宿券、花蓮理想大地住宿券及阿里山森鐵小火車日出2日遊。

環球Online新春推3大亮點，包含星級年菜、人氣伴手禮、百貨首創線上點燈儀式。

會員消費滿額再享精美開運來店禮，明起至2月11日前當日單筆消費滿888元可換「小馬經絡梳」，幫助舒緩壓力；2月5日起至2月22日來店消費不限金額即可換「好運加馬紅包袋（３入）」，以馬年祝福為設計亮點，象徵好運加持與滿滿財氣；2月5日起至2月13日當日累計消費滿3000元可換「納福編織收納籃」，而實用收納好物「新春百貼收納布」則是2月12日至2月25日當日單筆滿888元就能換；大年初一至初五期間當日單筆消費滿3000元可換限量「發財麻將組」。

Global Mall環球Online推薦望月「春節限定雜錦禮盒」與「春節限定蝴蝶酥禮盒」。

Global Mall環球Online推薦和生御品「馥郁牡丹雙層禮盒」。

Global Mall環球Online現正主打星級名廚、排隊名店、精緻圍爐等2至8人家庭年菜，包括連5年榮獲台灣米其林一星的富錦樹台菜香檳「榮華富錦年菜三品組」等經典佳餚；另有精緻禮盒可選購，推薦望月「春節限定雜錦禮盒」與「春節限定蝴蝶酥禮盒」、和生御品「馥郁牡丹雙層禮盒」等，為新春增添甜蜜記憶；最特別的是，環球Online打造百貨首創「線上點燈」祈福儀式，將嘉義新港奉天宮的光明燈及太歲燈、雲林西螺福興宮財神燈與文昌燈搬到網路，打破距離限制，一鍵就能完成流程。

