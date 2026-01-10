GLORIA OUTLETS 華泰名品城嘉義店正式動工！打造「Outlet 2.0」引領南台灣經濟轉型

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】南台灣觀光與經濟發展迎來新里程碑！GLORIA OUTLETS 華泰名品城嘉義店於今日（1/8）在嘉義高鐵車站特定區正式舉行新建工程開工動土典禮。全案佔地近 100,000 平方公尺，總投資額達 40 億元。首期工程預計於 2028 年第四季正式開幕，全期開發目標於 2032 年完成。現場貴賓雲集，包括交通部鐵道局長楊正君、內政部地政司長林家正、嘉義縣長翁章梁及華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福，共同見證這場翻轉地方產業的重要時刻。

交通部鐵道局局長楊正君指出，高鐵嘉義站是進出雲嘉南地區的重要門戶，周邊觀光潛力驚人。華泰名品城預計引進超過 200 間店鋪，不僅能為在地鄉親提供高品質的購物體驗，更期望透過大型商場的群聚效應，吸引更多旅客停留在嘉義，活絡周邊商業發展並優化整體生活機能。這是鐵道局與華泰大飯店集團的二度合作，雙方均對高鐵特區的蓬勃未來充滿信心。

嘉義縣長翁章梁強調，嘉義正從傳統農業縣穩健轉型為「農工科技大縣」。隨著嘉義科學園區、台積電進駐及無人機產業的發展，嘉義已具備強大的生產基地實力，而華泰名品城的進駐正是補足了長期欠缺的「消費基地」。這項投資案的重要性不亞於科技巨頭，能引進更高層次的商業型態，協助將嘉義特區打造成結合就業、商業與生活機能的新市鎮核心。

華泰大飯店集團執行長陳炯福則提出「華泰名品城 2.0」的願景。他表示，嘉義店並非桃園店的單純複製，而是更成熟、更具長期價值的文化場域。計畫將阿里山的好山好水、故宮南院的歷史底蘊與在地藝文活動串聯，補足當地大型商場的真空，並藉由高鐵與國道的交通便利性，輻射吸引包括台中、彰化、雲林及北台南在內的廣大客群，讓此處成為南台灣的國際觀光新據點。

在空間設計與就業帶動上，嘉義店將延續桃園店備受好評的「露天概念」，利用騎樓串接地上 2 至 3 層的建築。地理位置極具優勢，距離嘉義高鐵站步行僅需 5 分鐘，距國道一號交流道約 9 分鐘。商場將集結零售、餐飲與休閒娛樂，初期預計創造超過 600 個就業機會。隨著招商計畫正式啟動，已有眾多品牌表達高度進駐意願，為地方繁榮注入強心針。

本案將攜手在地子弟李永豐所創立的「紙風車劇團」，在一期 3 樓設置文化展演劇場空間。未來將規劃不定期演出，扶持嘉義在地藝文團體並推廣兒童藝術教育，讓購物中心轉化為陪伴家庭成長、具備溫度的生活場域。透過優質品牌與藝文能量的整合，華泰名品城嘉義店將重塑區域生活版圖，開啟南台灣零售業的新篇章。(圖：華泰名品城提供)