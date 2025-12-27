Gmail信箱羞於見人？Google開放更改地址 舊帳號資料全保留

Google在2012年推出的Gmail公車廣告。美聯社



學生時期註冊的Google信箱奇怪地址，如今是否讓你尷尬到爆？Google今年為有此困擾的用戶送上一份聖誕禮物，讓用戶可更改信箱地址，但保留所有資料與服務。

CNBC財經新聞網報導，根據Google帳戶說明頁的更新，用戶可更改「@gmail.com」前的信箱地址。繁體中文版的說明頁面寫道：「變更Google帳戶電子郵件地址的選項會逐步向所有使用者推出，因此您可能還無法使用。」

根據新政策，變更地址的用戶將自動保留原地址作為別名。發送至舊地址的電子郵件仍會進入收件箱，原地址仍可用於登入Google的服務，如雲端硬碟、地圖及YouTube。

在此之前，想使用新Gmail地址的用戶必須另建新帳號，再手動轉移資料，不僅繁瑣且容易出錯，還可能影響與第三方應用的整合。

Google表示，用戶更改Gmail地址後，包括照片、訊息和電郵等資料都將保持不變，也可隨時用回舊的Gmail地址。

不過，Google帳號的電郵地址變更後，12個月內無法再建立新的 Gmail 地址，也無法刪除選用的新地址。

Google尚未公開宣布電郵地址可變更一事，不過相關消息已先在用戶論壇和科技社群引起熱議。

