Gmail全面升級！「3大AI功能」免費爽用

生活中心／李筱舲報導



擁有全球逾30億用戶的Gmail迎來重大變革！Google正式宣布，原先僅限付費訂閱者專享的多項AI工具，將全面開放給免費用戶使用，讓一般大眾也能體驗。本次更新主要為透過Google旗下的AI工具Gemini，全方位優化信件處理效率，也象徵著「郵件撰文」正式進入AI協作的新時代。









谷哥用戶注意「Gmail將全面升級」！「3大AI神功能」讓你免費爽用

Google正式宣布，Gmail將免費開放AI工具功能，將全面提升用戶回信及撰寫郵件效率。（圖／翻攝自Ｘ）

本次Gmail更新的核心亮點在於三大實用功能，首先是「AI摘要」，能協助用戶濃縮冗長的信件內容，並整理往返信件串的內容重點，可大幅節省去使用者翻閱時間；其次是「幫我寫」，幫助用戶從零開始撰寫或潤飾專業信件；最後則是「建議回覆」，系統會根據來信內容，提供更智慧且貼切的回覆選項。這三大功能不僅能精準抓取資訊，更能提升日常回信的速度。

谷哥用戶注意「Gmail將全面升級」！「3大AI神功能」讓你免費爽用

Gmail透過AI工具Gemini的協助，全方位優化信件處理效率。（圖／翻攝自Ｘ）

此外，為了區隔市場，針對付費訂閱用戶，GOOGLE也升級應用，推出「對話式問答」功能讓搜尋更直覺，用戶只需輸入如「去年廚房翻新的報價單是誰寄的？」等自然語言，系統便能在大量郵件彙整出答案；同時，升級後的校對功能將提供更精準的語法與風格建議。目前這些高階功能已在美國先行上線，未來將逐步在全球市場推廣，讓郵件管理變得前所未有的聰明。

