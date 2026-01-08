Gmail導入更多AI功能 朝個人助理邁進

Google宣布為Gmail導入更多人工智慧功能，目標是將全球使用最廣泛的電子郵件服務，轉型為能協助寫作、整理資訊並提供待辦清單的個人助理。這些新功能今天(8日)公布，可能為推出近22年的Gmail帶來關鍵轉折。目前Gmail用戶已超過30億人。

新AI功能初期僅在美國、以英文推出，未來將逐步擴展至其他國家與語言。其中最普遍的「Help Me Write」功能，將學習使用者的寫作風格，即時提供郵件潤飾建議。付費Pro與Ultra方案用戶，則可在Gmail搜尋欄中以對話方式查詢收件匣內容，快速取得摘要資訊。

此外，Google也向部分美國測試者推出「AI信箱」，可自動分析郵件並建議待辦事項。相關技術皆建立在Google最新的AI模型Gemini 3之上。

不過，進一步導入AI也引發隱憂，包括錯誤資訊風險與隱私問題。Google表示，AI分析的內容不會用於訓練模型，並已設立技術防護機制，確保用戶資料安全。