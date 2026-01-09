Gmail正式進入Gemini時代 AI摘要、智慧回信、AI信箱一次上線

【記者趙筱文／台北報導】Gmail已成為許多人每天不可或缺的工具，從工作聯絡、帳單通知，到家人與學校群組，幾乎所有重要訊息都往信箱集中。但信件越來越多，真正的困擾早就不是「有沒有收到信」，而是「哪一封該先看、哪一封要怎麼回」。Google宣布，Gmail正式進入「Gemini時代」，希望讓信箱不只是被動收信，而是主動幫使用者整理資訊、找答案，甚至協助把信寫好，減少每天面對信箱的心理負擔。

首先最直接的改變，是Gmail開始幫你「讀信抓重點」。當用戶打開一封來回多次、內容冗長的信件時，系統會自動整理出重點摘要，讓人不用從頭看到尾。如果臨時想找過去的資訊，也可以直接用自然語言詢問信箱，例如詢問去年的報價、聯絡人或重要約定，Gmail會直接整理出答案。這項AI摘要功能即日起免費提供給所有用戶。

在寫信方面，Gmail也讓回信變得輕鬆許多。透過更新後的智慧回覆功能，系統會依據對話內容與使用者平常的語氣，先幫忙產出一段回覆草稿，使用者只需微調即可送出。不論是工作往來，或是家庭、社群活動的溝通，都能節省不少時間。這類寫信輔助功能同樣免費開放。

對於信件常常「一多就亂」的使用者，Gmail也將推出全新的AI信箱功能。系統會自動辨識哪些信件比較重要，例如即將到期的帳單、醫療提醒或學校通知，優先顯示在前面，讓真正需要處理的事情不會被淹沒。這項功能目前先提供給部分測試用戶，預計未來幾個月逐步開放。

Google表示，這些功能背後由Gemini 3驅動，相關分析會在既有的隱私與安全機制下進行，資料仍由使用者掌控。目前新功能已在美國、英文介面上線，後續將陸續擴展到更多語言與地區。

向Gmail直接詢問過去的信件內容，系統會自動整理關鍵資訊，快速找出一年前裝修報價等重要細節。Google官網

