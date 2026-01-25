Gmail用戶快檢查！全球1.49億組帳密外洩 資安專家教「3招」自保

資安專家福勒警告，目前已有4800萬筆Gmail帳戶資料外洩。示意圖／翻攝自Pixabay

Gmail用戶小心！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）透露，在一次大規模資料外洩的事件中有超過1.49億筆用戶的憑證遭竊，數量最多的前5名分別是Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。

1.49億筆個資外洩！Gmail數量最多

據《每日郵報（Daily Mail）》報導，資安研究員福勒指出，在一次大規模的資料外洩事件中，「看到成千上萬個檔案，內容包含電子郵件、使用者名稱、密碼，以及帳號登入或授權頁面的網址連結」；外洩資料包含全球受害者的帳號密碼約1.49億筆，遭竊數量最多的平台為Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。

個資外洩！資安專家教「3招」自保

福勒透露，以上種種資料都並未設置防禦措施，直接暴露在網路上，亦代表只要任何人發現，就可能存取全球數百萬人的個資。福勒指出，如果民眾懷疑手機、電腦感染惡意程式，要立刻採取更新作業系統、安裝防毒軟體，並進行掃描確認是否有惡意行動；他也建議要檢查應用程式權限、設定以及已安裝程式，是否有從官方以外的通路下載擴充功能。

Google發言人：並非新的資安漏洞

對此，Google發言人出面證實，有注意到相關報導，遭外洩的資料包內含大量憑證，其中有部分涉及Gmail；而這些資料是「資訊竊取程式」所造成，屬於第三方惡意軟體從個人裝置中蒐集帳號密碼，並透過長時間的彙整而成。

廣告 廣告

Google發言人強調，這並非是新的資安漏洞，而是從過去已經遭竊的帳密中，匯集整理成一個資料庫，「公司持續監控此類外部活動，並設有自動化防護機制，一旦發現帳號憑證外洩，就會鎖定帳號並強制重設密碼」。

用戶個資外洩！恐提升詐騙案件

對此，福勒指出，除了網路服務以外，金融帳戶憑證也遭竊，雖然無法查出遭竊資料庫的所有人，但經過一個月的努力，已經成功將其關閉，不過目前無法得知在關閉之前，資料庫已經公開多久，也不知曉是否已有他人取得用戶資料。

福勒出面警告，由於資料包含電子郵件、使用者名稱、密碼以及精確的登入網址，犯罪分子可能會鎖定用戶的電子郵件、金融服務、社群平台、企業系統等帳號登入，並實施犯罪。個資外洩亦可能大幅提高詐騙、身分盜用、金融犯罪以及針對真實帳號與服務所發動的釣魚攻擊。



回到原文

更多鏡報報導

2寶媽產後憂鬱失蹤！10年後台中警「冥冥中巧合」 一見白骨秒認身分

機密會議錄音外流！委國代理總統稱「遭美方死亡威脅」：只有15分鐘決定

霍諾德不怕徒手攀爬101！大腦掃描驚見「1結構」罷工了

遭斷言「快死了」氣炸動手！《艋舺》刺青師曝衝突始末 慶幸轉院救命：否則後果難料