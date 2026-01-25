Gmail用戶快檢查！全球1.49億組帳密外洩 資安專家教「3招」自保
Gmail用戶小心！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）透露，在一次大規模資料外洩的事件中有超過1.49億筆用戶的憑證遭竊，數量最多的前5名分別是Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。
1.49億筆個資外洩！Gmail數量最多
據《每日郵報（Daily Mail）》報導，資安研究員福勒指出，在一次大規模的資料外洩事件中，「看到成千上萬個檔案，內容包含電子郵件、使用者名稱、密碼，以及帳號登入或授權頁面的網址連結」；外洩資料包含全球受害者的帳號密碼約1.49億筆，遭竊數量最多的平台為Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。
個資外洩！資安專家教「3招」自保
福勒透露，以上種種資料都並未設置防禦措施，直接暴露在網路上，亦代表只要任何人發現，就可能存取全球數百萬人的個資。福勒指出，如果民眾懷疑手機、電腦感染惡意程式，要立刻採取更新作業系統、安裝防毒軟體，並進行掃描確認是否有惡意行動；他也建議要檢查應用程式權限、設定以及已安裝程式，是否有從官方以外的通路下載擴充功能。
Google發言人：並非新的資安漏洞
對此，Google發言人出面證實，有注意到相關報導，遭外洩的資料包內含大量憑證，其中有部分涉及Gmail；而這些資料是「資訊竊取程式」所造成，屬於第三方惡意軟體從個人裝置中蒐集帳號密碼，並透過長時間的彙整而成。
Google發言人強調，這並非是新的資安漏洞，而是從過去已經遭竊的帳密中，匯集整理成一個資料庫，「公司持續監控此類外部活動，並設有自動化防護機制，一旦發現帳號憑證外洩，就會鎖定帳號並強制重設密碼」。
用戶個資外洩！恐提升詐騙案件
對此，福勒指出，除了網路服務以外，金融帳戶憑證也遭竊，雖然無法查出遭竊資料庫的所有人，但經過一個月的努力，已經成功將其關閉，不過目前無法得知在關閉之前，資料庫已經公開多久，也不知曉是否已有他人取得用戶資料。
福勒出面警告，由於資料包含電子郵件、使用者名稱、密碼以及精確的登入網址，犯罪分子可能會鎖定用戶的電子郵件、金融服務、社群平台、企業系統等帳號登入，並實施犯罪。個資外洩亦可能大幅提高詐騙、身分盜用、金融犯罪以及針對真實帳號與服務所發動的釣魚攻擊。
更多鏡報報導
2寶媽產後憂鬱失蹤！10年後台中警「冥冥中巧合」 一見白骨秒認身分
機密會議錄音外流！委國代理總統稱「遭美方死亡威脅」：只有15分鐘決定
霍諾德不怕徒手攀爬101！大腦掃描驚見「1結構」罷工了
遭斷言「快死了」氣炸動手！《艋舺》刺青師曝衝突始末 慶幸轉院救命：否則後果難料
其他人也在看
一票人洗頭錯了！美髮師曝「沒有油臭味」關鍵 網驚：30歲才知道
洗頭髮是許多人每天洗澡都會做的事情，不過正確的洗髮步驟，除了能夠清潔頭皮，還能保持頭皮沒有油味。一位女子近日表示，自己每天洗頭都很用力搓洗兩遍、各5分鐘以上，但隔天都會有油味，不像美髮店洗頭一樣持久，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。有美髮師則說明，洗頭時不能在頭皮起泡，而是把泡沫均勻搓開、洗到每個地方，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
2025最常被盜密碼排名曝！這「連續6數字」連霸
生活中心／李明融報導現今科技發展蓬勃下，智慧型手機使用的App往往都需要帳號密碼進行登入動作，不過根據資安公司Specops Software近期發表報告，針對2025年全球約60億筆外洩密碼進行分析後指出，「123456」登上最常被盜用的密碼冠軍，且「連續數字密碼」使用度高度普遍，顯示使用者多年來幾乎沒有改善設定習慣。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
最常被盜密碼出爐 「123456」再霸榜 姓名＋數字也危險
資安公司Specops Software最新報告指出，最常被盜的前5大密碼仍以簡單連續數字為主，例如「123456」，這類密碼再度霸榜，因結構過於單純，容易被猜中。此外，研究團隊發現，姓名或地名加上數字的密碼組合安全性極低，規律性高，駭客容易預測並加以利用。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能
蘋果2026年第一款智慧手機要來了，業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吳宗憲「婚禮口誤」全場嚇爛！Lulu曝兩百萬紅包下落
陳漢典、LULU（黃路梓茵）今（25）日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友。吳宗憲出席獻上祝福，被問到先前說過兩人結婚要包兩百萬紅包，憲哥笑說原本想開支票，LULU則說憲哥有要銀行帳戶，但兩人還在忙所以還沒確認。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
手機不離身卻喊遭入侵？女行員誣告同事「駭進LINE偷聽」慘遭起訴
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導台北市一名在大型商業銀行任職的李姓女子，涉嫌捏造事實，誣指黃姓同事入侵她的通訊軟體帳號並竊聽私人對話。士林地檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2個月遲到19次！陸OL被開除稱「電梯人多」…法院判了
上班遲到理由百百種，你聽過是因為「電梯擠不進去」嗎？大陸上海一名女OL短短2個月遲到19次慘被公司開除，她辯稱因為電梯人多要排隊所致，引發勞資糾紛，近日法院判決出爐，認為公司是合法解除勞動合同。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙逼新人表演！Z世代同事吐「1句話」公司秒改陋習 整頓職場3大態度曝
農曆年節即將到來，不少公司都在舉辦尾牙，一名網友在Threads中發布貼文，表示公司最近開設反霸凌課程，結果課程中有Z世代的同事問公司說，「公司都要求新進人員春酒強迫表演算霸凌嗎？」結果公司立刻取消這項規定。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人大讚，Z世代非常優秀。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
陸女點「剁椒魚頭」給網戀男「驗身分」！豈料仍遭詐3百萬
大陸上海市一名女子，在網路認識一名自稱「鄰居」、「大型網路公司高階主管」的男子，她為確認對方身分想出奇招，點了一份「剁椒魚頭」外送到對方公司，對方真的收到，她卸下心防，豈料仍落入詐騙陷阱，被騙走約3百萬台幣。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
肉片驚見「詭異綠光」還能吃？她吃到一半看傻 專家解答了
肉片出現詭異顏色，是正常的嗎？一名女網友透露，最近用餐的時候，發現肉片上面冒出螢光綠色，雖然老闆強調沒問題，但她仍好奇為什麼會出現這種狀況？食安專家韋恩（楊世煒）曾透露，其實這樣的肉很正常，這只是一種物理性的光學現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
俄羅斯電子戰誤傷自家人！BMW與保時捷變成「高級廢鐵」
最近莫斯科的街頭出現一幕荒謬景象，許多BMW與保時捷車主發現自己的愛車突然熄火、無法啟動，就算車子一切正常，也像突然變成「停屍車」，車主傻眼到不行。原來，這些德系車太聰明，聰明到自己鎖死自己，原因竟然跟軍隊有關！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
工人誤縫「哭哭馬」 竟爆紅搶翻！上班族全看淚：根本就是我
農曆馬年將至，中國卻出現一款現象級商品。在義烏批發市場，這隻原本設定為喜氣形象的紅色絨毛馬，因代工廠工人的縫紉疏忽，誤將代表微笑的嘴形「縫反了」，導致原本上揚的曲線變成嘴角下垂的憂鬱表情，成為「哭哭馬」，沒想到卻意外在網路上引發熱議，更有不少上班族直呼「超像上班時的我」，掀起搶購潮。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
蘋果2026預計總推出20款新品？最全懶人包看這！
蘋果在 2026 年初就動作不斷，前前後後加總發現竟然總共要推出 20 款新品！大家先深呼吸，因為這次不僅僅是換換晶片，而是從口袋裡的摺疊機到客廳裡的機器人管家，產品型態大轉彎！今天就讓我來幫大家整理傳聞成一份蘋果的 2026 新品地圖～絕對讓你不錯過任何一個好消息 上半年：平價新勢力與 AI 入門首選 預計在 2026 年初就會先迎來第一波驚喜是大家敲碗已久的 iPhone 17e！這次終於要揮別瀏海、戴上動態島，還會搭載 A19 晶片，讓你用最甜的價格就能享受全套 Apple Intelligence 同場加映的還有教育界殺手——平價版 MacBook，傳聞它會直接內建 iPhone 等級的 A18 Pro 晶片，雖然效能不像 M 系列那麼狂暴，但處理文書、追劇絕對綽綽有餘，重點是價格可能直接殺到 699 美元（約台幣兩萬初），這對學生黨來說簡直是福音呀！電獺少女 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
千元「4位小朋友」將畢業？新台幣要改版 12大主題開放網路票選
中央銀行27日召開記者會，說明2028年將會問世的「新版鈔票」改版主題，揭開新台幣的未來藍圖。發行局局長鄧延達在記者會上表示，未來新鈔將命名為「臺灣之美」系列鈔券，央行提出12個主題，讓民眾在網路上票選。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
黃國昌自提軍購！綠酸「內容跟維基百科一樣」：寫得很爛還要花2週
民眾黨立委黃國昌任期剩下最後五天，卸任前卻拋出自行提出的軍購特別條例，卻因法案內容漏洞百出挨轟。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋今（27）日直言，黃國昌的法案寫得很爛，當中把軍購金額跟項目寫死，光碰到匯率波動就會產生問題；而項目、金額也和維基百科一樣，可說是「第一次維基百科軍購就上手」。沈伯洋也強調，民進黨不會在程序委員會擋下提案，因為他們和藍白不一樣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
廣運機器人生意2026年首度破蛋！首攻半導體客戶 增日、中代理線
人型機器人2026年將是落地元年，許多大廠積極探索應用可能性，特斯拉宣布Optimus機器人2027年底開賣，廣運（61...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體缺貨暴漲 三星卻推史上最低價5G手機 A07不到6000元登台
記憶體缺貨又大漲，不過，台灣三星卻在今日宣布，將在2月初推出5G入門機A07，記憶體容量對比於過往入門機略有縮水、但價格則是台灣三星有史以來最低的5G手機，單機建議售價不到6000元。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
央行新台幣改版「12主題」出爐 即日起開放民眾線上票選
新台幣暌違24年後啟動鈔券改版！央行今（27日）召開記者會，宣布新版鈔券將以「臺灣之美」為系列主題，共有12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活上報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台灣資安大聯盟再傳捷報 關楗無密碼身分管理平台獲日本NSW採用
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導 在全球資安風險持續升溫之際，由多家台灣指標性資安業者組成的「台灣資安大聯盟」再傳國際捷報。大聯盟核心成員之一的關楗股份有限公司宣布，其研發的Keyper無密碼身分管理平台，已正式獲得日本IT解決方案龍頭NSW株式會社採用。此一合作不僅象徵關楗成功叩關日本高度嚴謹的企業市場，也凸顯台灣資安大聯盟推動本土資安技術走向國際...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言