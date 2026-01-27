Gmail與網銀恐遭駭！1.49億筆帳密裸奔 專家點名「這幾款」App快改密碼

1.49億筆網銀與Gmail帳密驚傳裸奔，專家急籲民眾檢查設定並快改密碼。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 你的網銀和Gmail帳號安全嗎？資安專家Jeremiah Fowler揭露驚人消息，一個高達1.49億筆帳密的資料庫在網路上「裸奔」，完全無加密任人看。受害名單不僅包含Facebook、Netflix等熱門App，連高度敏感的網路銀行都名列其中。專家急籲，民眾應立刻檢查手機內的「這幾款」應用程式設定，並修改密碼自保。

根據外媒指出，這個被發現的資料庫容量約96GB，內容包山包海。從社群軟體Facebook、Instagram、TikTok、X，到影音串流平台Netflix、Disney 、HBO Max，甚至交友軟體與網路銀行帳戶都在外洩範圍。專家分析，這類資料庫多半存放在雲端，卻未設防護，導致任何人只要取得連結，就能輕易存取全球數百萬人的私密登入憑證。

進一步檢視數據發現，Gmail是用戶受害重災區，外流筆數高達4800萬筆，而蘋果與社群巨頭的資料量也相當驚人。更嚴重的是，清單中竟夾雜大量各國政府單位的「.gov」公務網域憑證，顯示這場資安風暴已不只涉及個人隱私，更對國家公共安全構成潛在威脅，惡意程式竊取資料已成全球性棘手難題。

針對這起事件，Google指出，該資料庫看起來是集合過去多次外洩事件的舊資料，並非近期有新漏洞被攻破，未來會持續監控以保障用戶。儘管如此，專家仍強烈建議，為了避免帳號遭到盜用，使用者應養成定期更換密碼的習慣，並務必開啟「兩步驟驗證」功能，為自己的資安多加一道鎖。

查看原文

