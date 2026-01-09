Gmail 停止支援 POP 擷取第三方帳戶郵件

Gmail 重度使用者請注意：從今年 1 月起，不能在 Gmail 查看第三方帳戶的電子郵件，也不再支援 Gmailify，針對不同裝置的郵件閱讀習慣也需要多做設定。

使用者過去可透過 POP（Post Office Protocol，最新版本為 POP3）將第三方帳戶如 Yahoo、Outlook、Hotmail 等電子郵件擷取到 Gmail，在此收件匣查看、管理郵件，等同利用 Gmail 將第三方帳戶的電子郵件加以整合。藉由所謂 Gmailify，過去可將某些 Gmail 功能應用在第三方帳戶的電子郵件，例如阻擋垃圾訊息，在行動裝置上便利接收電子郵件通知，以及根據 Gmail 預設的社交網路、最新快訊、促銷內容類型將電子郵件自動分類。

廣告 廣告

不過，上述功能在本月走入歷史。Google 希望從 POP 這種舊有通訊協定，轉換到更安全、更方便的 IMAP（Internet Message Access Protocol）。

現在仍然可用 Android 裝置、iPhone、iPad 的 Gmail 應用程式讀取和寄送第三方帳戶的電子郵件，這是採用 IMAP 連線的做法，如同在 Gmail 應用程式新增帳戶。

如果要讓新郵件自動顯示在網頁版的 Gmail 收件匣，類似過去 POP 擷取的做法，需要從第三方電子郵件服務供應商設定自動轉寄。

（首圖來源：Google Blog）

延伸閱讀：

擺脫過去中二名稱，Google 逐步開放變更 Gmail 電子郵件名稱