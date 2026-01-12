每次打開 Gmail 就覺得腦袋快爆炸嗎？現在可以鬆一口氣啦！Google 正式把 Gemini AI 塞進 Gmail，不只幫你寫信，還會幫你讀信、找答案、整理重點， Gmail 就像會思考的小助理，而且有免費版，也有進階付費版，照需求選就好～

Gmail 進化成貼心小秘書 ！收件匣還會幫你畫重點

(圖片來源：Google)

搜尋變聰明，找信就像在聊天

先說付費用戶最有感的 AI Overviews，以前找信還要想關鍵字，現在完全不用動腦，可以直接用人話問問題，例如「去年幫我估浴室裝修的是哪個水電師傅」，Gmail 就會自己翻信、讀內容、整理線索，最後直接把答案端到你面前，搜尋列瞬間變成聊天機器人，真的會讓人回不去

(圖片來源：Google)

AI Inbox 上線，收件匣超懂你

再來是讓人超心動的 AI Inbox，它根本就是信件私人秘書，會先幫你把不重要的信過濾掉，再依照你平常聯絡的頻率、關係親密度，自動判斷誰是 VIP，最後把真正重要的信和待辦事項整理成一份重點摘要，讓你一打開 Gmail ，就知道今天要先忙什麼，Google 也強調整個過程都有顧好隱私，安心感加倍

(圖片來源：Google)

寫信不怕生硬，AI 幫你修好

關於寫信這件事，Gmail 也幫你想到了，新增類似 Grammarly 的 Proofread 潤稿功能，可以針對語法、用字精準度和整體語氣給建議，不管是工作信、正式通知還是重要說明，都能幫你修到兼具專業感又不冰冷，超適合不知道該怎麼拿捏信件語氣的人

(圖片來源：Google)

免費 AI 功能也很可以，日常超夠用

免費仔也有好消息～不是每個 AI 功能都要花錢，Google 也開放幾個超實用的免費功能給所有 Gmail 使用者，像是 Help Me Write，只要給一點提示，就能生出完整信件草稿，還有升級版的 Suggested Replies ，不再是冷冰冰的罐頭句，而是會模仿你的說話風格幫你回信，另外還有免費的郵件串摘要，長到不想看的來回信件，AI 幫你一次畫重點

(圖片來源：Google)

什麼時候才能用？誰可以先玩？

這波 Gmail 跟 Gemini AI 的更新，會先從美國地區的英文用戶開始推出，Google 也表示接下來幾個月會慢慢支援更多語言和地區，如果想把進階功能全開，則需要訂閱 Google AI Pro 或 Google AI Ultra

小結

總之，這次 Gmail 可不只是小升級，而是直接幫你想、整理的 AI 收件匣，以後打開信箱，就再也不用煩惱啦～

