繼Workspace用戶之後，Google宣佈將針對一般Gmail用戶推出一系列基於Gemini模型、涵蓋自動撰寫信件到智慧整理收件匣的AI新功能。不過，要注意的是，雖然部分功能免費開放，但更進階的「大腦」則需要訂閱Google AI Pro或Ultra方案才能使用。

Gmail全面整合Gemini AI：搜尋列可直接問答、AI Inbox幫你自動劃重點

付費訂閱功能：AI Overviews與AI Inbox

對於願意付費訂閱Google AI Pro或Ultra方案的用戶，Gmail變得很不一樣。

廣告 廣告

首先是「AI Overviews」這個功能，讓Gmail的搜尋列變得像聊天機器人一樣聰明。使用者不再需要輸入死板的關鍵字 (如「水電報價單」)，而是可以直接用自然語言提問，例如：「去年是哪位水電師傅給了我浴室裝修的報價？」，Google就會自動分析信件內容，並且給出答案。

其次是「AI Inbox」，這是一個解決「信件焦慮」的功能。它就像一個私人秘書，會自動過濾掉不重要的垃圾訊息，並且根據你的聯絡頻率與關係推斷出VIP聯絡人，將真正重要的待辦事項與信件整理成一份「簡報」，讓你一眼掌握重點。Google強調這一切都在隱私保護的前提下進行。

此外，還有類似Grammarly的「Proofread」潤稿功能，能針對語法、用詞精確度與語氣提供建議，協助用戶寫出更專業的信件。

免費功能：幫你寫信與智慧回覆

好消息是，Google也下放了部分實用功能給所有Gmail用戶 (無需訂閱)。

• Help Me Write (幫我寫作)：這項功能現在開放給所有人，只需輸入簡單的提示詞，AI就能幫你生成完整的信件草稿，這對於不知道如何下筆的使用者來說相當方便。

• Suggested Replies (建議回覆)：被Google稱為下一代的「智慧回覆」。它不僅僅是提供罐頭回覆，還能模仿使用者的語氣與風格來草擬回信。

• 郵件串摘要：雖然AI Overviews的問答功能需要付費，但「郵件串摘要」功能則是免費的。面對落落長的往來信件，AI能快速整理出討論重點，讓你迅速進入狀況。

推出時程

這波Gemini AI更新將從即日起率先針對美國地區的英語用戶推出。Google表示，未來幾個月內將會陸續支援更多語言與地區。

更多Mashdigi.com報導：

Disney+也來做短影音？迪士尼宣佈將推出直式影片格式，鎖定Z世代碎片化觀看習慣

LG雙臂類人形機器人CLOiD現場直擊：這才是我們期待的「真・機器人管家」？

螢幕「能屈能伸」！聯想ThinkPad與Legion捲軸概念筆電現場動手玩，前者可能成為實際銷售產品