GMI Cloud將砸5億美元 在桃園建AI資料中心

▲GMI Cloud昨日表示，將砸5億美元（約新台幣155.94億元）在台灣桃園設置16MW的大型AI資料中心。圖為伺服機櫃示意圖。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 美國雲端服務供應商GMI Cloud昨日表示，將砸5億美元（約新台幣155.94億元）在台灣桃園設置16MW的大型AI資料中心，GMI Cloud在台灣的資料中心將於2026年3月前上線，將採用輝達新款Blackwell GB300晶片、7千顆GPU，具備每秒接近200萬Token的處理能力。

據了解，成立於2021年的GMI Cloud，總部位於美國加州，原先是比特幣運算節點服務商，之後於2023年轉型為專注AI雲端基建的公司，主打「GPU即服務」，提供 GPU算力租賃、叢集引擎與推論引擎等一站式解決方案。

廣告 廣告

GMI Cloud宣布在台灣投入5億美元，準備在桃園蓋一座定位為「AI 工廠」的資料中心，這座基地的規模約1 GW，設計上主要提供AI模型訓練與推論的雲端運算能力。

公司表示，亞洲市場的AI需求正在快速攀升，無論企業導入AI或政府規畫在地算力平台，都推動他們選擇在台灣設置大型AI供應基地。

GMI Cloud執行長葉威延說明，桃園這座AI工廠將部署多達7000顆輝達 Blackwell Ultra GPU，整體推演能力可達到每秒將近200萬 Token，供企業、開發者及大型模型需求單位使用。

他指出，台灣需要更多做為「戰略資產」的資料中心，以支持AI發展。台灣島內電力供給面臨的挑戰可以解決，AI需求強勁，該公司GPU使用率「幾乎滿載」。

同時，GMI Cloud 正向台灣多家銀行籌措4億美元貸款，並計畫在年底前另外再募集2億美元，支應整體建置與擴張需求。

據了解，GMI Cloud也是眾多在亞洲各地積極設立資料中心的業者之一，這之中還包括亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等巨頭，它們均鎖定亞洲地區龐大的AI開發需求。同時，各國政府也正在探索建立本土AI平台，以提振國內經濟，並確保對這項潛在的革命性技術具有影響力。

《NOWNEWS今日新聞》記者稍早詢問輝達此事，輝達對此不回應。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國GMI Cloud攜手輝達在桃園蓋16MW的資料中心？台電回應

AI泡沫疑慮升溫？繼軟銀後又一矽谷重量級大咖清空輝達持股

研華與高美館首度跨界合作 以邊緣AI打造生成式藝術互動體驗