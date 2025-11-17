GMI Cloud投資5億美元！攜手輝達在台打造「大型AI資料中心」

美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／達志／美聯社）

美國AI雲端基礎建設公司「GMI Cloud」於17日宣布，將在美國晶片大廠輝達（Nvidia）的支持下，在台灣興建1座價值5億美元的人工智慧資料中心。

根據GMI Cloud的規劃，這座資料中心預計在2026年3月上線，並將採用輝達最新的「Blackwell GB300」晶片。整個設施將配置約7,000顆GPU，分布在96座高密度機架中，每秒可處理將近200萬個 token，耗電量約為16兆瓦。如此規模使其成為臺灣當前AI基礎設施中規模最龐大的新建計畫之一。

廣告 廣告

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延表示，台灣需要更多資料中心作為「戰略資產」，支撐本地AI生態系成長。他強調，目前公司旗下GPU使用率「幾乎滿載」，反映AI訓練與推論需求持續快速攀升，「你要建立在地生態系，首先就得打造資料中心，把AI cluster先建起來。」對於台灣的供電挑戰，葉威延則認為可透過規劃與技術改善加以克服。

此計畫也呼應了全球科技巨頭正加速投資AI設施的趨勢，帶動包括輝達在內的晶片製造商取得顯著成長。輝達執行長黃仁勳近年把這類大型GPU集群稱為「AI工廠」，並已與沙烏地阿拉伯、南韓等多國的超級運算建設簽訂供應協議。美國總統川普（Donald Trump） 則公開表示，希望將包括Blackwell系列在內的最先進AI晶片優先提供給美國企業。

台灣近期也陸續公布多項大型AI建設案，其中包括鴻海與輝達於今年5月揭露的100兆瓦超大規模AI資料中心。GMI Cloud本身是輝達雲端合作夥伴之一，提供GPU即服務（GPU-as-a-Service），目前已在美國、台灣、新加坡、泰國與日本營運資料中心。

除了在台灣的新建案，GMI Cloud還計畫在美國打造另1座50兆瓦級別的資料中心，並預計在未來2至3年內尋求首次公開募股（IPO）。葉威延透露，與輝達合作的台灣計畫在全面運轉後，預期可產生約10億美元的合約價值。

在初期階段，這座被稱為「台灣AI工廠」的資料中心將由多家企業率先採用，包括輝達本身、防毒與資安公司「趨勢科技」（Trend Micro）、電子代工大廠「緯創」（Wistron）、中華系統整合公司（Chunghwa System Integration）、資料基礎架構供應商「VAST Data」，以及工業解決方案企業東元電機（TECO）。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台人吃披薩公審 日本餐廳能共食？達人曝潛規則「台客吃拉麵踩過雷」

遊學成騙局2／不只遊學退費卡關！EDC爆欠薪潮 大學生暑假工讀成白工

日本明年旅遊新制「免稅先付後退」！住這城市「每晚貴1萬」3月上路