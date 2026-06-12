GMMTV男神端午前夕嗑肉粽 Force健身狂認證 Book甘拜下風：他的運動量太驚人

GMMTV旗下兩對人氣CP ForceBook（左）、Joong Dunk來台會粉絲。

泰國GMMTV兩對人氣CP ForceBook與JoongDunk本週末將在台北舉辦Fan Party與粉絲同樂，今（12日）中午提前與台灣媒體相見歡。主辦單位貼心準備肉粽，提前應景歡度端午節，4人也期待與台北粉絲共度愉快時光。

Force（左起）、Dunk與Book昨（11日）抵台就到健身房報到，打造男神身材一日不可鬆懈。（翻攝GMMTV Threads、Book IG）

Force、Book和Dunk昨天抵台後便大啖台灣美食，吃完不忘到健身房運動鍛鍊。Force是公認的健身狂，過去曾被爆料行李箱裡塞了不少健身器材，直接把飯店房間變成小型健身房，還熱情邀約其他演員一起運動。Force坦言，每次出國一定會把伏地挺身訓練器材放進行李，「出國的話通常都會有健身房，所以不用帶太多，空下來的空間還可以買東西。」經常和Force一起運動的Book則笑說，自己雖然也有運動習慣，「但程度真的沒辦法跟Force比，大家可以去看他的社群，那真的太驚人了，我沒辦法做到像他一樣。」

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Force許願下一次可以接喜劇類型，想讓大家看得開心。

Book談與Force維持好關係的秘訣：有話就說出來。

ForceBook從幼稚園時期就是搭同一班校車上下課的關係，雖然因就讀不同大學而斷了聯絡，沒想到之後先後簽進GMMTV，又成為CP搭檔。談到維持多年好感情的秘訣，兩人一致認為溝通最重要，無論有什麼誤會或不舒服的地方，都不要把情緒累積在心裡，而是要主動和對方溝通、談開。Book也透露，自己早已習慣Force的各種反應，有些人可能會覺得Force不笑的時候看起來有點兇，但憑藉多年相處累積的默契，他完全看得出對方的情緒，「如果他很安靜地坐在一旁，什麼都不做，那可能真的有點什麼事了吧。」此時Joong突然冒出一句中文「他睏」，連負責翻譯的主持人都一時沒聽懂，等到眾人反應過來後，也全都被Joong的神補刀逗得哈哈大笑。

ForceBook從幼稚園牽起的緣份，讓他們對彼此已瞭若指掌，超有默契。

ForceBook自2022年演出《很高興愛上你》後，再到近年的《覓密懸律》，已多次合作累積深厚默契。雖然作品劇情氣氛較為沉重，但兩人透露拍攝期間依舊玩得十分開心，「下戲之後還是嘻嘻哈哈，也沒有刻意保持距離，和同劇演員像是Boun、Jamie都玩得很開心。」不過兩人也不約而同表示，希望未來有機會挑戰歡笑喜劇，最好是讓觀眾不用動腦，只要看了就能開心大笑的作品類型。

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