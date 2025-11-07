GMP認證工廠遭控改標過期保養品 負責人否認衛生局開鍘

彰化縣和美鎮一家通過GMP認證的永悅生化科技公司遭離職員工爆料，販售改過標的過期產品。（翻攝Google Maps）

彰化縣和美鎮一家通過GMP認證的永悅生化科技公司遭離職員工爆料，要求把過期產品改標，或重新填充包裝後賣出長達5年。徐姓負責人出面喊冤，澄清改標的其實是展示品。衛生局證實已受理檢舉，全案仍在調查中，目前無法對外回應，若查證屬實除了依法裁罰，後續將由檢調進一步追查。

永悅生化科技公司位於彰化縣和美鎮，主要生產美妝保養品，一名已離職的張姓員工出面爆料，並出示他與負責人的對話截圖佐證，指控徐姓負責人5年前要求他將過期或即將逾期的產品改標後再出售。

前員工聽話照辦長達5年，後來公司導入GMP認證，他聽完相關課程內容，發現公司涉嫌違法，他向公司反應，卻在今年6月遭資遣。前員工擔心，產品在市面銷售恐對消費者造成傷害，已向彰化縣衛生局、彰化地檢署提出檢舉。

針對前員工的指控，永悅生化科技表示產品品質可接受檢驗，強調不可能販售過期商品，解釋改標的商品只會放在展示櫃，讓參觀的客戶方便了解產品，否認離職員工指控。針對該案，彰化縣衛生局日前與食藥署共同稽查，確認業者違反化粧品安全衛生管理法與藥事法部分，開罰11萬元，並要求業者依規銷毀1.6公噸有疑慮的違規產品。彰化地檢署也會釐清業者涉嫌違法的部份，由於全案仍在調查中，細節不便對外說明。

