GMP認證廠爆黑心！過期保養品遭控「竄改效期」重銷5年 衛生局開鍘
社會中心／程正邦報導
一向被視為品質保障的GMP（優良製造規範）認證工廠，近日爆發驚人食安爭議！位於彰化縣和美鎮、主要生產美妝保養品的永悅生化科技公司，遭離職的張姓員工出面踢爆，指控公司長期要求員工將過期或即將逾期的產品，透過改標、重新填充或換新包裝的方式，「借屍還魂」後重新販售，此違法行為恐已持續長達五年之久。
離職員工鐵證爆料：過期品「借屍還魂」長達五年
據《壹蘋新聞網》報導，前員工張男出示他與徐姓負責人的對話截圖作為佐證，指控負責人曾明確指示「架子上有一些日期有點久，明年就到期，客人不在意可以改幾瓶起來放」、「日期P號你處理」，甚至要求將特定面膜「這個日期噴新一點」，種種細節直指公司有系統性地竄改產品效期。
張男透露，他起初聽命行事長達五年，直到公司後來導入GMP認證，他聽完相關課程內容，驚覺公司的行為已涉嫌重大違法。他向公司內部反映後，卻在今（2025）年6月遭到資遣。因擔憂這些違規產品持續在市面流竄，恐對消費者造成傷害，張男已正式向彰化縣衛生局及彰化地檢署提出檢舉，誓言揭露黑心內幕。
官方速查：確認違規事證，開罰11萬並強制銷毀
接獲檢舉後，彰化縣衛生局立即會同衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）對永悅生化科技公司進行聯合稽查。
經調查與比對產品原料及紀錄後，衛生局證實業者確實違反了《化粧品衛生安全管理法》與《藥事法》的部分規定。當場對永悅生化科技開出新台幣11萬元的罰鍰。同時，衛生局要求業者必須依規定程序，銷毀總計 1.6公噸的有疑慮違規產品。
辯稱「展示品」？ 負責人全盤否認，檢調將介入追查刑責
面對離職員工的具體指控和衛生局的開罰，永悅生化科技的徐姓負責人則出面全盤喊冤。
徐姓負責人澄清，公司產品品質可接受檢驗，強調不可能販售過期商品。她解釋，遭控改標的產品，其實是僅供客戶參觀、了解產品外觀的「展示品」，絕不會流入市面銷售，否認離職員工所言為不實指控。
不過，由於此案可能涉及刑事責任，情節重大，彰化地檢署也已介入偵辦，將釐清業者是否涉及詐欺或其他違法行為。目前全案仍在擴大調查中，相關單位表示，細節不便對外說明。若改標行為屬實，業者除了面臨行政裁罰，恐還須承擔更高的法律刑責。
