GODIVA X LABUBU 秋季聯名登場！榛果巧克力霜淇淋回歸，金屬湯匙必收藏
今年秋天GODIVA延續與「THE MONSTERS」的跨界合作，驚喜推出新一季聯名系列，開啟冒險新篇章。除了推出全新口味的霜淇淋及飲品系列外，更特別帶來多款令人心動的限定巧克力禮盒，延續未完的奇幻旅程。
作為奢華頂級巧克力的領導品牌，GODIVA持續傳遞愛與歡樂的使命，以精湛工藝及創新精神致力創作出各種驚喜。而近年風靡全球、備受注目的人氣IP「THE MONSTERS」一直以天馬行空的無窮創意引領全球年輕潮流文化。繼今年7月首次展開合作，雙方品牌再度攜手展現對匠心工藝與藝術的追求，帶來這次的GODIVA × LABUBU秋季聯名系列。
延續首波LABUBU奇幻森林冒險主題的創作靈感，全新GODIVA × LABUBU秋季霜淇淋及飲品系列，特別選用秋天香濃的榛果風味，巧妙搭配經典濃郁的巧克力，描繪森林暈染金黃的初秋景致，匠心打造三款霜淇淋及兩款黑巧克力飲品。每款霜淇淋均附上精緻可愛的LABUBU造型巧克力牌，完美復刻藝術家龍家昇筆下古靈精怪又充滿童趣的LABUBU形象，結合秋天楓葉的暖黃色調與榛果棕色的濃郁質感，呈現秋天專屬的奇幻旅程，喚醒大家的秋日味蕾。
除此之外，在首波聯名系列中大受歡迎的GODIVA x LABUBU不銹鋼湯匙以煥然一新的設計驚喜回歸。全新版本加入清新可愛的橘色小花，增添一絲甜美氣息，以金色典雅的設計搭配LABUBU金屬吊飾點綴，延續GODIVA一貫的奢華工藝，正式開啟初秋的賞味之旅。
