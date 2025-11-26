以ImageNet研究聞名、被譽為「AI教母」 (Godmother of AI)的史丹佛大學教授李飛飛 (Fei-Fei Li)，其創立僅一年的AI新創公司World Labs，近期估值已突破10億美元，正式躋身獨角獸行列。不過，這位頂尖科學家的起點並非充滿光環，在近期接受彭博新聞訪問時，李飛飛透露自己曾為了維持家計，當過長達7年的乾洗店「CEO」。

「AI教母」李飛飛新創World Labs估值破10億美元，曾為家計當過7年乾洗店「CEO」

15歲移民美國，邊讀普林斯頓邊管乾洗店

李飛飛在15歲時從中國移民至美國，而當時家境並不寬裕，父母分別從事收銀員與餐廳工作。為了生存，全家在紐澤西州帕西帕尼 (Parsippany)開了一間小型乾洗店。

李飛飛笑稱自己當時是這家店的「CEO」。從18歲進入普林斯頓大學 (Princeton University) 就讀，一直到後來前往加州理工學院 (Caltech) 攻讀博士學位的初期，整整七年的時間，她都在協助經營這家店。

由於她是家中英語最好的人，舉凡接聽客戶電話、處理帳單、應對檢查等大小事務，都由她一手包辦。即便後來在加州讀博士，她仍透過遠端方式協助管理家裡的生意。

移民經歷造就科學韌性

李飛飛表示，這段經歷教會了她「韌性」 (resilience)的重要性，這也是指導她職業生涯的關鍵原則。

她指出：「作為一名科學家，你必須具備韌性，因為科學是一條非線性的旅程，而身為移民，你也會學會韌性」。她認為自己一直是个充滿好奇心的孩子，而科學成為了她好奇心的出口，讓她專注於此而非其他娛樂。

超越LLM，World Labs鎖定「空間智慧」

回到World Labs的技術佈局，李飛飛有著巨大的野心。不同於目前主流、基於語言訓練的大型語言模型 (LLM)，World Labs致力於構建「世界模型」 (World Models)。

李飛飛強調「空間智慧」 (Spatial Intelligence)的概念，即AI理解、感知、推理，並且能與世界互動的能力。

隨著越來越多AI專家 (包含近期宣布離職創業的Meta首席AI科學家Yann LeCun) 認為LLM有其侷限性，具備物理世界理解能力的「世界模型」，被視為將AI革命推向下一個階段的關鍵。

李飛飛認為，她過去在ImageNet的視覺資訊研究，正是通往此一目標的前導與基礎。

