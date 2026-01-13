GOG創辦人不想和Steam正面競爭：需要付出的代價太高

PC 上除了 Steam 外，還有許多數位遊戲平台，像是專門主打無 DRM 和老遊戲移植的 GOG.com。GOG 最近則是被其聯合創辦人 Michał Kiciński 全數收購平台股份，變成私有平台，並承諾服務會持續下去。而最近 Michal Kiciński 受訪，就談到他們不想要和 Steam 直接去競爭。

GOG擁有者認爲不要和Steam正面對抗。（圖源：GOG.com／Steam 編輯合成）

Michal Kiciński 和 GOG 執行董事 Maciej Gołębiewski 在接受外媒 GamesIndustry 採訪時，談到了目前由 Steam 獨大的 PC 遊戲市場。Gołębiewski 以「巨人」來形容 Steam 的存在，任何想要挑戰 Steam 的公司都會面臨非常艱難的硬仗。其中就引用了 Epic Games 和 Discord 的例子，指出和 Steam 正面競爭通常需要付出很高的代價，所以 GOG 並不打算採取直接和 Steam 對抗的策略，而是在市場中尋求穩定發展，並保有一席之地。

Kiciński 則認為 GOG 還有許多進步空間，也擁有自己的優勢，不需要盲目模仿其他平台，而是要在保持核心價值的同時，持續優化玩家的使用體驗，讓平台功能更加直覺友善。並提到 Steam 每天都推出數百款新遊戲，他直言：「95%的遊戲品質都不高」，而 GOG 上則是他們精選過的遊戲，這也是平台的優勢之一。

當然針對玩家最關心的平台政策，Kiciński 保證 GOG 的核心原則「無 DRM」絕對不會改變，也不會再可見的未來消失。這不只是道德上的堅持，更是一種務實的考量，能確保玩家不管在哪種網路連線情況或平台等軟體的修改下，都能真正擁有並享受購買的遊戲。