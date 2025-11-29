GOG聲明力挺被Steam封殺獨立遊戲《Horses》：玩家應該要有能自由選擇的權利！

日前，由義大利遊戲工作室 Santa Ragione 開發的獨立恐怖遊戲《Horses》 傳出雖然已經通過其他如 Epic Games Store、GOG 等遊戲平台的上架審查能夠正式發行遊戲，但唯獨全球最大 PC 遊戲平台 Steam 卻拒絕了遊戲上架，讓 Santa Ragione 透露可能會因為這件事而倒閉。而這件事也讓 GOG 平台為此發聲，表示為了支持 Santa Ragione，即日起就馬上提早開放《Horses》的預購，並且也呼籲，玩家們曾應該要有能自由選擇的權利。

(Credit:Santa Ragione)

事實上，Steam 母公司 Valve 已經針對《Horses》的審查風波發表了聲明，表示兩年前他們審查遊戲時，當時開發者在後台的發售日顯示還有幾個月的時間，因此他們曾對 Santa Ragione 提出要審查遊戲本體的要求。Valve 並進一步澄清，表示這通常是因為有時候他們會擔心遊戲本身是否符合上架規則，才會提出這個要求。聲明中也指出，在內容審查團隊完整通關遊戲並完成審查後，就有給 Santa Ragione 拒絕上架的理由與回饋了，並且他們也有應 Santa Ragione 的要求重新審查《Horses》並充分討論，但最後還是拒絕上架。

對此，Santa Ragione 則表示，他們並沒有從 Valve 的回應中得知到底是哪個部分違規，而只能自己去猜測可能是遊戲中某個要求小孩騎上裸體人類扮成的「馬匹」場景，那個部分可能違反 Steam 禁止描繪未成年性行為的要求了，因此他們就有將那個場景的小孩變成大人角色，但這樣還是沒有用，Steam 依然拒絕了遊戲，而《Horses》的開發期 2 年間總成本大約花了 10 萬美元（約 300 萬新台幣），因此 Steam 的拒絕可能會讓 Santa Ragione 面臨倒閉。

而允許遊戲上架的 GOG 昨（28）天就發布聲明表示，「很自豪在 GOG 平台上給《Horses》一個家，讓玩家們能夠有更多方式來享受這款遊戲。我們相信玩家應該要能選擇那些真正感動他們的遊戲體驗。」，並且也表示，為了支持 Santa Ragione，將即日起馬上開放《Horses》的預購，讓想入手的玩家們能夠以實際行動支持工作室。