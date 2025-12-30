GOG重回創辦人懷抱！全資收購平台，承諾延續無DRM經典保存精神

以無 DRM、專門移植老遊戲聞名的知名數位遊戲平台 GOG.com 迎來重大股權變動，原擁有者 CD Projekt 正式宣布，其聯合創辦人 Michał Kiciński 已經全數收購 GOG 平台股份，讓該平常正式脫離母公司 CD Projekt，轉型為完全獨立的私有平台。

對玩家來說並沒有改變。（圖源：GOG.com）

根據官方公開的資訊，這筆交易金額高達 9,070 萬波蘭茲羅提（約新台幣 8 億元）。Michał Kiciński 強調，這次收購將讓 GOG 不再受限於上市公司的財報壓力，能夠回歸初心，專注於打造對玩家最友善的數位商店環境。

廣告 廣告

而這次「和平分手」的主要戰略目的，是為了讓雙方能更專注於各自的核心優勢。CD Projekt 表示，之後工作室將能集中全部資源與精力，全力投入開發高品質的 3A 角色扮演遊戲，像是全球玩家期待的《巫師4》和《電馭叛客2077》續作。

另一方面，GOG 在重回創辦人掌控後，將加倍貫徹「讓遊戲永存」（Make Games Live Forever）的願景，繼續致力於修復並保存那些經典老遊戲，並計劃在 2026 年到 2027 年間展開更有野心的經典遊戲「救援任務」，確保這些珍貴作品能繼續在現代電腦系統上順暢運行。

當然，對於玩家社群來說，GOG 官方保證一切服務將維持不變。玩家現有的遊戲庫、雲端存檔和購買紀錄都會完整保留，且平台將繼續堅守其標誌性的「無 DRM」政策，確保玩家能真正擁有自己購買的遊戲檔案，而不受線上驗證機制束縛。並且和 CD Projekt 仍將維持緊密的商業合作夥伴關係，未來新作還是會同步登上 GOG 平台販售。