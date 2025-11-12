Gogolook營利創新高 邁向連續獲利元年

【記者柯安聰台北報導】信任科技服務商Gogolook（6902）12日公告2025年第3季財務成果。受益於營收穩健成長與營運效率提升，本業已連續3季獲利，並推動前3季營業利益達2634萬元，創歷史同期新高。第3季營業利益為390萬元，加計匯兌利益後，稅後淨利達703萬元，每股盈餘0.20元。



展望未來，由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，2025年全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。同時公司亦看好全年獲利表現，前3季本業已成功轉盈，第四季在行銷費用回歸常態下，獲利動能可望顯著回升。由於軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠小於營收成長，因此在Gogolook營運達到關鍵規模（critical mass），加上AI導入持續提升營運效率，獲利表現可望跳升，迎向連續年度的高獲利成長。



Gogolook表示，將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。（自立電子報2025/11/12）