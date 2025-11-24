Gogolook防詐科技 助力智慧城市發展

【記者柯安聰台北報導】鴻海科技集團於上週舉辦年度盛會「2025鴻海科技日（HHTD25）」，信任科技服務商Gogolook（6902）以智慧城市合作夥伴身分受邀分享。鴻海科技集團以系統整合商角色，正在台灣以及海外市場積極佈局智慧城市的建設，並邀請Gogolook在「詐騙防治」扮演智慧城市生態系夥伴中關鍵拼圖。憑藉領先的AI防詐技術與詐騙情資資料庫，Gogolook將協助鴻海推動以AI為核心的CityGPT平台與智慧城市解決方案。Gogolook執行長郭建甫亦於鴻海科技日登台，以「從智慧城市到信任城市—AI驅動的城市韌性新架構」為題，分享信任科技結合智慧城市的合作藍圖與商業應用前景。



鴻海科技日為每年科技產業矚目的盛會，今年開幕首日的主題論壇，聚焦於前瞻科技、三大智慧平台、企業永續、科技新創、機器人科技與智慧生活應用等核心議題，展示多項跨領域創新應用。其中，「智慧城市」分論壇，更涵蓋遠距醫療、淨零雙軸，到AI驅動城市韌性新架構。









此次Gogolook與鴻海的合作即聚焦於「智慧城市」領域，透過鴻海的CityGPT 平台推動城市新格局。Gogolook旗下數位防詐App Whoscall甫獲「2025 Google Play 台灣年度最佳生活幫手」，同時也是唯一入圍全球「2025 Apple Store Awards」的台灣App，再結合企業防詐服務Watchmen、ScamAdviser等得滿足各城市對於「防詐」的基本市政命題，在Gogolook防詐技術與資料庫正式納入鴻海生態系後，將共同建立從個人到城市層級的防詐網，從防詐警示、數據協作到教育倡議，提供城市級防護方案，協助政府與企業強化市民數位安全，打造值得信任的智慧城市環境。



Gogolook執行長郭建甫表示，智慧城市的治理建立在資訊透明與信任上，而AI時代中信任治理的基礎設施的要素可歸類為『資料溯源與完整性』、『內容真實性驗證』，以及『詐騙與威脅偵測』。Gogolook將分別以『城市威脅情資』、『城市級模型』、『信任驗證API』的應用契合鴻海智慧城市CityGPT與Super APP的需求，不僅提供能快速落地的防詐應用，更能透過公私協力的數據協作建立城市防詐系統。從智慧預警、即時通報到資料整合，形成完整的防護循環，讓政府、企業與市民共同參與防詐行動，讓城市更加安全與永續。



Gogolook 將與鴻海攜手，從台灣地方政府作為示範場域出發，逐步推展至海外市場。以泰國為例，Gogolook已聯手當地政府、電信業者、金融機構及地產開發商，共同打造可落地的智慧防詐方案，未來也將持續在日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等亞洲市場拓展智慧城市應用版圖。（自立電子報2025/11/24）