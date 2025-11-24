Gogolook宣布，正式以智慧城市合作夥伴的身分納入鴻海科技集團 (Foxconn) 的生態系。雙方將聚焦於「智慧城市」領域，Gogolook將憑藉其AI防詐技術與龐大的詐騙情資資料庫，協助鴻海推動以AI為核心的CityGPT平台，藉此為智慧城市補上關鍵的「詐騙防治」拼圖。

Gogolook加入鴻海智慧城市生態系，以AI防詐技術強化CityGPT平台韌性

此合作消息是在上週舉辦的「2025鴻海科技日」 (HHTD25)上揭露，Gogolook執行長郭建甫也受邀登台，以「從智慧城市到信任城市—AI驅動的城市韌性新架構」為題發表演說。

以CityGPT為核心，導入城市級威脅情資與信任驗證

鴻海目前正以系統整合商的角色，積極在台灣及海外市場佈局智慧城市建設。而Gogolook的角色，則是提供從個人到城市層級的防護方案。

郭建甫在演講中指出，AI時代的信任治理基礎設施包含三大要素：「資料溯源與完整性」、「內容真實性驗證」以及「詐騙與威脅偵測」。

為此，Gogolook將提供「城市威脅情資」、「城市級模型」與「信任驗證 API」等應用，藉此契合鴻海CityGPT與Super APP的需求，意味未來在鴻海建構的智慧城市中，將能實現從智慧預警、即時通報到資料整合的完整防詐循環。

整合Whoscall、Watchmen，從台灣推向亞洲

在具體產品整合上，Gogolook旗下的數位防詐App Whoscall，將結合企業防詐服務Watchmen與ScamAdviser，共同滿足城市對於「防詐」的基本市政命題。

雙方計畫以台灣地方政府作為首波示範場域，隨後逐步推展至海外市場。Gogolook表示，目前已在泰國聯手當地政府、電信商與金融機構打造落地方案，未來也將持續在日本、新加坡、馬來西亞與菲律賓等亞洲市場，拓展這套結合鴻海生態系的智慧城市防詐應用版圖。

