Gogoro有望大翻身？前3季營運現金流飆近翻倍 3大關鍵決定能否東山再起

Gogoro近日公布2025年第3季財報表現亮眼，前3季累計營運現金流達2,570萬美元，幾乎是去年同期的2倍；淨損較去年同期下降18%，毛利率提升至12.2%，調整後EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）創下2,020萬美元的新高。前9個月營運費用節省約2,100萬美元，庫存水位明顯下降，整體營運效率與資金運用策略均有顯著改善，展現出Gogoro聚焦策略的成果。

股價跌破1美元的那一年：Gogoro發生了什麼事？

回顧一年前，Gogoro面臨史上低潮。2023年底累積虧損4.26億美元，全年股價在每股2至5美元間徘徊；2024年2月16日股價跌破2美元後再也未回升，甚至在1美元附近震盪。

廣告 廣告

2024年下半年，公司人事震盪接連發生。8月23日，產品長彭明義因個人因素辭職；9月13日，創辦人陸學森辭任執行長，股價當天直降至1美元，此後一路下滑至「仙股」。累計前3季營收2.38億美元，年減8%，淨損5,400萬美元，比去年同期增加約8%。

同年11月初，Gogoro舉辦「快閃台北橋」車聚活動，吸引超過1,400輛電動車齊聚，新任董事長曾達夢首次公開露面，並表態將持續提供穩定電力，象徵潤泰集團持續支持，為重建市場信心打下第一步。

低潮後的營運修復是否真在發生？

今年，Gogoro在策略聚焦下展現復甦。第3季電池交換服務營收達3,890萬美元，年增11.5%，用戶數成長至65.7萬人。6月推出的綠牌車款Gogoro EZZY連續5個月蟬聯最暢銷電動機車；9月推出的白牌入門車款Gogoro EZZY 500也在10月奪下銷售冠軍，進一步提升品牌在大眾市場的滲透力。

Gogoro執行長姜家煒指出，公司將持續優化營運體質，並積極擴展產品與技術布局。2026年計畫推出3款新車，涵蓋不同市場定位，並同步開發新一代高能量密度、成本更具競爭力的電池，兼具更高製造效率與相容性，降低整體擁有成本。

資深車線人士認為，Gogoro是否能真正翻轉，將取決於3個關鍵：

1、電池成本是否大幅下降：新一代電池若能有效壓低製造成本，將直接改善換電網路毛利。

2、入門車款是否能持續拉動銷量：EZZY系列已顯示大眾市場需求存在，若3款新車能瞄準消費者，將直接左右營運曲線。

3、潤泰集團提供的金融與通路整合是否真正落地：包含租賃金融、保險、物流整合等，決定Gogoro能否從單純硬體公司轉型成「能源與移動服務公司」。

更多風傳媒報導

